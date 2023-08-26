Російські “воєнкори” критикують керівництво через проблеми окупантів на Запоріжжі і Херсонщині. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), передає НСН.

Що відбувається на Херсонщині

Деякі підрозділи армії РФ зазнали значних втрат в умовах недостатньої підтримки на островах у дельті Дніпра у Херсонській області.

Як зазначається у звіті ISW, великі втрати особового складу викликали обурення діями військового командування у російському інформпросторі.

Аналітики зазначають, що так звані “воєнкори” поширили скаргу нібито вояків 205-ї окремої мотострілецької бригади (49-ї загальновійськової армії Південного військового округу). Окупанти стверджували, що на острові на Херсонському напрямку під обстрілом української артилерії росіяни зазнають значних втрат, а їхні командири ігнорують скарги особового складу.

Зокрема, командир роти намагався евакуювати підрозділ з острова, проте старші чини зупинили евакуацію, відіслали командира та звільнили ще двох, які підтримали його рішення.

За даними ISW, “воєнкори” критикують вище військове командування за неспроможність вирішити нагальні проблеми військ РФ.

Раніше “воєнкори” критикували військове командування за аналогічні невдачі в боях біля Антонівського мосту, зазначають аналітики.

Проблеми окупантів на Запоріжжі

Українські військові продовжують наступальні дії поблизу Роботиного у Запорізькій області, що теж викликає занепокоєння у російських воєнкорів.

Згідно з даними звіту ISW, протягом минулої доби, 25 серпня, ЗСУ просунулись поблизу Роботиного, після чого воєнкорки РФ висловили занепокоєння російськими силами.

Зокрема вони скаржились на відсутність підкріплення та ротації окупантів у цьому районі.

Один з воєнкорів стверджував, що багато російських військових, які розташовані під Роботиним, воюють там від початку українського контрнаступу і їм не вистачає додаткових підкріплень на передовій.

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