Дрон зруйнував квартиру ведучого телемарафону: що відомо про нічну повітряну атаку 22 грудня (фото, відео)

Цієї ночі ворог знову атакував Україну з неба, застосовуючи для ударів по мирним населеним пунктам дрони. Повітряна тривога і вибухи лунали у багатьох регіонах. Працювала ППО. НСН розповість, що відомо про нічну повітряну атаку 22 грудня на даний момент. Матеріал доповнюється.

Інформація від Повітряних Сил

За даними Повітряних Сил, у ніч на 22 грудня 2023 року російські окупаційні війська атакували 28-ма ударними безпілотниками типу «Shahed» з районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда – Крим.

До відбиття повітряного нападу залучено авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

В результаті бойової роботи збито 24 «шахеди» у межах Київської, Одеської, Миколаївської, Херсонської, Житомирської, Рівненської та Хмельницької областей.

Що відомо про нічну повітряну атаку 22 грудня: ситуація в регіонах

Київ

Цієї ночі дрони масовано атакували українську столицю.

Знову ті самі «Shahed»и, і знову намагання вразити інфраструктуру міста і житлові будинки, – повідомили в КМВА

Один з російських дронів наробив лиха в Соломʼянському районі Києва. Там, в багатоповерховому житловому будинку виникло загорання на 24 поверсі житлового будинку. Займання було ліквідовано до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. У трьох квартирах часткове руйнування стін на 24-26 поверхах та ще у трьох — вибиті вікна.

За попередніми даними, двоє постраждалих із забоями мʼяких тканин та різаними ранами, один з них госпіталізований.

У Дарницькому районі, внаслідок падіння уламків виникла пожежа у кімнаті на другому поверсі двоповерхового приватного недобудованого будинку. Пожежу ліквідовано на площі 20 кв. м. Постраждалих немає.

В Голосіївському районі сталося падіння уламку без руйнувань та постраждалих.

На місцях подій працює 10 од. техніки, а також 43 рятувальника ДСНС.

Фото і відео наслідків обстрілів Києва

Момент влучання російського шахеда в будинок у Києві.

На відео і фото нижче будинок, у який влучив шахед.

Під час нічної атаки по Києву російський дрон зруйнував квартиру журналіста «Факти Спорт» та ведучого телемарафону «Єдині новини» Андрія Ковальського, — повідомляють в ICTV.

Сам Андрій та його родина живі.

«Друзі, всім дякую за підтримку. Всі цілі — і то добре», — написав він у соцмережах

Київська область

Ніч, що минула, знову була і для Київської області. Ворог завдав масованої атаки. Повітряна тривога тривала майже 2,5 години. Ворог атакував Київщину БпЛА. Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

Активно працювали сили ППО по ворожих цілях. Влучань в обʼєкти критичної інфраструктури немає.

Водночас в одному з районів області, внаслідок падіння уламків пошкоджено 3 приватні будинки. В одному з недобудованих будинків сталася пожежа, яку оперативно ліквідували.

За попередньою інформацією, постраждалі відсутні.

Оперативні служби продовжують фіксувати наслідки нічної атаки.

Сумська область

Ввечері росія вчергове атакувала Україну ударними безпілотниками. На Сумщині о 21:30 було оголошено повітряну тривогу.

Через декілька годин стало відомо, що сили протиповітряної оборони Сумщини збили російський БпЛА, про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

«У небі над Сумщиною силами протиповітряної оборони знищено ворожий БпЛА типу “Шахед”. Слава нашим захисникам неба!», – йдеться у повідомленні ОВА

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