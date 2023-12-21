Ворогом була здійснена чергова нічна масована атака шахедами 21 грудня. Вона почалася ще з вечора 20 грудня. Вибухи лунали у багатьох областях. Майже всі ворожі шахеди вдалося збити, але є рунування, виникла масштабна пожежа. НСН розповість все, що відомо на даний момент. Матеріал доповнюється.

Що говорять у Повітряних Силах

За даними Повітряних Сил, у ніч на 21 грудня 2023 року російські окупанти атакували ударними БпЛА типу «Shahed» із трьох напрямків: Чауда – окупований Крим, Приморсько-Ахтарськ, Курськ – рф.

Усього зафіксовано пуски 35 «Shahed-136/131», які атакували хвилями у різний час, в період з 20.00 20 грудня по 03.30 21 грудня.

До відбиття повітряного нападу залучено тактичну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Цієї ночі на різних напрямках захисникам неба вдалося збити 34 із 35 випущених ударних БпЛА противника.

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Дніпропетровській, Вінницькій, Черкаської, Херсонської, Запорізькій, Миколаївській, Хмельницькій, Сумській, Полтавській, Чернігівській та Кіровоградській областях.

Інформація від ПК «Південь»

У ніч на 21 грудня 2023 року підрозділами протиповітряної оборони півдня України знищено 16 ударних БпЛА “Shahed-136/131”, з яких 13 на Миколаївщині та 3 на Херсонщині.

Інформація від Сил Оборони Півдня

А тут говорять, що збили 19 шахедів.

Під час чергової нічної дронової атаки ворог спрямував в нашій зоні відповідальності ударні безпілотники типу «Shahed-131/136» зі східного узбережжя Азовського моря та тимчасово окупованого Криму, – йдеться у повідомленні

Бойова робота тривала понад 7 годин. Дрони прямували двома хвилями.

Силами протиповітряної оборони знищено 19 дронів-камікадзе:

13 на Миколаївщині

3 на Херсонщині

2 на Вінниччині

1 на Дніпропетровщині.

Інформація від ПК «Схід»

3 «шахеди» знищено за ніч в зоні відповідальності ПвК «Схід»

2 дрони «приземлили» в Дніпропетровській та 1 в Запорізькій областях.

Влучань не допущено.

Інформація від ПК «Захід»

На західному напрямку цієї ночі збито один ударний БпЛА противника. Протиповітряна оборона працювала у Хмельницькій області.

Масована нічна атака шахедами 21 грудня: ситуація в регіонах

Київщина

В одному з районів області внаслідок влучання безпілотників в складську будівлю сталася руйнація конструкцій та виникла пожежа.

Загорання ліквідовано на площі 1500 кв.м.

Внаслідок ворожої атаки знищено складську будівлю, 2 легкових автомобілі та позашляховик.

Миколаївщина

Уламками збитого БпЛА в Миколаївському районі пошкоджено складську будівлю агропідприємства.

Виниклу пожежу рятувальники оперативно ліквідували.

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