Масована нічна повітряна атака: росія запустила майже 50 шахедів – все, що відомо

Росією буда здійснена чергова масована нічна повітряна атака у ніч на 27 грудня. Ворог запустив по Україні майже півсотні шахедів. НСН розповість все, що відомо про атаку на даний момент. Матеріал доповнюється.

Інформація від Повітряних Сил

У Повітряних Силах України повідомляють, що у ніч на 27 грудня 2023 року російські окупанти атакували ударними БпЛА типу «Shahed» із двох напрямків: Балаклава – окупований Крим, Приморсько-Ахтарськ – Краснодарський край (рф).

Усього зафіксовано пуски 46 «Shahed-136/131», які атакували хвилями у різний час, в період з 19.00 26 грудня по 03.50 27 грудня.

До відбиття повітряного нападу залучено тактичну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Знищено 32 ворожі ударні БпЛА противника.

Більшість безпілотників, які не вдалось збити, атакували прифронтові території, зокрема Херсонщину. Ще кілька БпЛА упали без наслідків.

Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій та Кіровоградській областях.

Масована нічна повітряна атака: ситуація в регіонах

Одещина

Гучні вибухи лунали в Одесі цієї ночі. За попередніми даними, працювала українська протиповітряна оборона.

Повітряну тривогу в Одеській області оголосили о 23 годині 44 хвилини. Військові попереджали про рух російських безпілотних літальних апаратів типу “Шахед” у напрямку Одеси.

Уже близько 23 години 56 хвилин у самій Одесі пролунали потужні вибухи. За даними моніторингових телеграм-каналів, всі гучні звуки пов’язані з роботою української ППО по ворожих об’єктах.

На жаль, не обійшлося без поранених, загиблих і руйнувань.

На Одещині уламки збитого БпЛА впали на дачні будинки в передмісті Одеси: одна людина загинула. Ще троє людей отримали поранення, серед яких 17-річний підліток. Про це повідомили Сили оборони Півдня. Опублікували фото і відео наслідків атаки.

Миколаїіщина

На території Миколаївської області вночі 27 грудня сили та засоби протиповітряної оборони знищили три ворожих БпЛА «Shahed-131/136».

Про це повідомляє Миколаївська ОВА.

Дніпропетровщина

13 ворожих шахедів знищили Повітряні Сили сьогодні вночі над Дніпропетровською областю.

Безпілотники збивали в Синельниківському, Нікопольському, Павлоградському та ще в Кам’янському районі.

Хмельниччина

У ніч на 27 грудня російські окупаційні війська атакували Україну ударними БПЛА типу “Shahed”. Один з них сили ППО знищили на заході України

Про це повідомили у Повітряному командуванні “Захід” Повітряних Сил ЗС України.

Під час нічної атаки сили і засоби протиповітряної оборони повітряного командування “Захід” знищили один “шахед”, який росіяни запустили, у межах Хмельницької області, – йдеться у повідомленні

Всього на захід було спрямовано один БПЛА.

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