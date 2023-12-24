Нічна повітряна атака 24 грудня – українська ППО знищила 14 “шахедів”

Нічна повітряна атака 24 грудня: окупанти атакували 15-ма ударними БпЛА типу «Shahed» із району Приморсько-Ахтарськ – РФ, українські захисники знищили 14 “шахедів”.

Як передає НСН, про це Повітряні сили ЗСУ повідомляють у Телеграмі.

В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 14 «шахедів» у межах Миколаївської, Кіровоградської, Запорізької, Дніпропетровської та Хмельницької областей, йдеться у повідомленні.

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що ввечері росіяни скерували дрони-камікадзе по регіону.

Через уламки збитих “шахедів” у Синельниківському районі є пошкодження. Частини дронів впали в Іларіонівській громаді, внаслідок чого пошкоджені 6 приватних будинків та 2 господарські споруди. Подекуди у людей вибиті вікна.

Крім цього, зачепило й лінію електропередач.

Під час повітряної тривоги у Хмельницькій області працювали сили ППО.

Про це у Фейсбуку повідомив перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

Хмельницький район. Працюють сили ППО, написав він.

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