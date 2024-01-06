Нічна повітряна атака 6 січня – ППО знищила два «Шахеди»

Ворогом була здійснена чергова нічна повітряна атака 6 січня на Україну. Росіяни запускали «Шахеди». Вранці Повітряні сили України звітували про свою роботу, передає НСН.

Росія випустила цієї ночі по Україні два «Шахеди». Обидва були збиті нашою ППО.

Цієї ночі знищено два ворожих БпЛА «Shahed-136/131», які окупанти випустили з району Приморсько-Ахтарськ – рф. Обидва збиті у Миколаївській та Хмельницькій областях, – п овідомляють у Повітряних Силах

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