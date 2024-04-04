Нічна повітряна атака 4 квітня: серед загиблих троє рятувальників – все, що відомо (фото, відео)

Ворогом була здійснена чергова нічна повітряна атака 4 квітня. Росіяни запускали по Україні «Шахеди». На жаль, є загиблі і багато поранених, а також руйнування.

НСН розповість все, що відомо на даний момент про атаку. Матеріал доповнюється.

Інформація від Повітряних сил

За даними Повітряних сил, вночі 4 квітня 2024 року противник атакував Харківщину ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» з Курської області – рф. Усього зафіксовано пуски 20 «шахедів».

В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 11 ударних безпілотників.

Нічна повітряна атака 4 квітня: ситуація в регіонах

Харківська область

Основна маса БПЛА атакувала Харківську область цієї ночі. Як зазначив голова ОВА Олег Синєгубов, окупанти багаторазово завдавали ударів «шахедами» по території Харківщини.

«Випустили щонайменше 15 ворожих безпілотників, частину із них збили сили ППО», – написав він у Telegram.

Харків пережив тяжку ніч.

Про це повідомляє мер Терехов.

Місто було атаковане “шахедами”, які вразили житлові будинки. Один потрапив в 14-поверхову багатоповерхівку, що призвело до руйнувань квартир на декількох поверхах, а також до пошкодження зовнішньої стіни. Внаслідок ударів є поранені та загиблі.

Під час повторної атаки на житловий будинок в іншому місці загинуло троє рятувальників. Всього ж загиблих четверо. Також серед постраждалих виявилася медсестра екстреної медичної допомоги, яка разом з бригадою прибула на місце подій для надання допомоги.

Загальна ж кількість поранених різної ступені важкості – 12.

Прокоментували атаку і у ДСНС

Тут розповіли, що сьогодні вночі, близько 1-ї години ночі, ворог вчергове масовано атакував Харків, для чого застосував декілька хвиль “шахедів”.

Внаслідок ворожих ударів, пошкоджень зазнали житлові будинки мирних громадян за різними адресами. Загинула мешканка, є постраждалі. На місцях прильотів виникли пожежі.

Рятувальники, які прибули за викликом на одну із адрес, зазнали повторного удару беспілотниками. Двоє з них від отриманих поранень загинули на місці, ще один помер по дорозі в лікарню. Поранень зазнав також один рятувальник. Пошкоджено три одиниці техніки ДСНС.

Наразі триває ліквідація наслідків атаки.

Також надзвичайники поділилися подробицями рятувальної операції, в результаті якої вдалося живим дістати чоловіка з-під завалів.

Один із “шахедів” влучив у житлову триповерхівку, частково зруйнувавши його дах та верхній поверх, і спричинивши пожежу.

У той самий час, коли рятувальники зазнали повторного удару безпілотниками, проходила операція з порятунку життя 67-річного чоловіка, якого завалило плитами перекриття на 3-му поверсі.

До цієї операції були залучені близько 10 надзвичайників. Вони за допомогою ручного гідравлічного інструменту та домкратів деблокували людину і передали медикам.

На щастя чоловік отримав незначні ушкодження.

Фото і відео наслідків атаки на Харків

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