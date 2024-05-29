Нічна повітряна атака 29 травня: більшість цілей збили – все, що відомо

Ворогом була здійснена чергова нічна повітряна атака 29 травня. Окупанти запускали по Україні «Шахеди». Більшість цілей вдалося збити.

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Інформація від Повітряних сил

У Повітряних силах повідомляють, що у ніч на 29 травня 2024 року окупанти атакували 14-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із району Приморсько-Ахтарськ – рф.

До відбиття повітряного нападу противника залучались винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.

В результаті протиповітряного бою збито 13 «шахедів» у Миколаївській, Кіровоградській та Рівненській областях.

Нічна повітряна атака 29 травня: ситуація в регіонах

Миколаївщина

Переважну більшість «Шахедів» вдалося збити цього разу на Миколаївщині.

У ніч на 29 травня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено одинадцять БпЛА типу «Shahed 131/136». Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Кіровоградщина

Цієї ночі було збиття і над Кіровоградщиною. Про це повідомили в ОВА.

Уламками шахеду в одному з населених пунктів Кропивницького району пошкоджені дроти електропередач. Фахівці працюють на місці. Про постраждалих не повідомлялося.

Рівненщина

Сили ППО працювали у ніч на 29 травня на Рівненщині. Як результат – збиття БпЛА ворога.

Про це повідомив очільник Рівненської ОДА

У результаті падіння уламків на одному з енергооб’єктів спрацювала система захисту, що призвело до знеструмлення частини населених пунктів.

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