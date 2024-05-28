Нічна повітряна атака 28 травня: ворог запускав «Шахеди» – все, що відомо

Ворогом була здійснена чергова нічна повітряна атака 28 травня. Росіяни запускали по Україні «Шахеди».

Новини України – НСН розповідають все, що відомо про атаку. Матеріал оновлюється.

Інформація від Повітряних сил

У Повітряних силах повідомляють, що уночі 28 травня 2024 року противник атакував трьома ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із району Приморсько-Ахтарськ – рф.

Ворожі безпілотники було збито підрозділами Повітряних Сил у Запорізькій, Дніпропетровській та Черкаській областях.

Нічна повітряна атака 28 травня: ситуація в регіонах

Дніпропетровщина

Окупанти атакували Дніпропетровщину БПЛА

Вночі над областю було збито 1️ ворожий шахед. Його знищили в Новомосковському районі наші сили ППО.

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