Нічна повітряна атака 27 січня: ворог запустив шахеди і ракету – що відомо

Ворогом була здійснена нічна повітряна атака 27 січня. Ворог запустив шахеди і ракету. НСН розповість все, що відомо на даний момент. Матеріал доповнюється.

Інформація від Повітряних сил

У Повітряних силах повідомляють, що у ніч на 27 січня 2024 року ворог атакував чотирма ударними БпЛА типу «Shahed-136/131» з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ – рф.). Усі чотири знищені на Кіровоградщині.

Також окупанти ударили ракетою «Іскандер-М» по Донеччині з Ростовської обл.- рф. Попередньо без постраждалих.

Нічна повітряна атака 27 січня: ситуація в регіонах

Кіровоградська область

4 “Шахеди” знищили на Кіровоградщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

За його словами, уламками в Кропивницькому районі пошкодило огорожу закинутого приватного будинку.

Обійшлося без постраждалих.

Дякуємо нашим славним Збройним Силам України за те, що ми живі!”, – зазначив Райкович

Донецька область

Зранку російські окупанти балістичною ракетою «Іскандер» завдали удару по цивільній інфраструктурі міста Словʼянськ Донецької області. Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Як розповів начальник Слов’янської МВА Вадим Лях, російська ракета влучила у керамічний цех — він майже повністю зруйнований.

Окрім цього, постраждали довколишні багатоповерхівки на вулиці Дарвіна, дитячий садок, де розташована соціальна їдальня. Обійшлося без жертв.

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