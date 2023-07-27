Нічна повітряна атака 27 липня: нові удари по Одещині і збиті «Шахеди»

Чергова нічна повітряна атака 27 липня здійснювалася росіянами з використанням безпілотників і ракет типу «Калібр», випущених з підводних човнів у Чорному морі. НСН розповість про наслідки обстрілів і роботу української ППО.

Уночі 27 липня 2023 року росія атакувала з південно-східного напрямку ударними БпЛА та крилатими ракетами, – повідомляють Повітряні Сили. Усього зафіксовано два пуски КР «Калібр» з підводного човна в Акваторії Чорного моря та восьми іранських дронів-камікадзе «Shahed-136/131» з напрямку Приморсько-Ахтарськ.

Усі вісім «шахедів» знищено силами та засобами Повітряних Сил у межах Хмельницької, Дніпропетровської та Донецької областей.

«Калібри» атакували портову інфраструктуру Одещини, на жаль, уразити не вдалося, є пошкодження та загиблий.

Нічна повітряна атака 27 липня: результати роботи ППО

Удари по Одещині

Сьогодні вночі, ворог під час сильної грози та шквального вітру завдав ракетного удару по Одеській області. Ціль окупантів залишається незмінною — це портова інфраструктура області. Про це повідомляє пресслужба Одеської ОВА. Вночі під час складних погодних умов, ворог вивів на чергування підводний ракетоносій та випустив з нього по Одещині ракети “Калібр”. Вона влучила в адмінбудівлю порту, внаслідок чого, загинув цивільний охоронець 1979 року народження. Також, було пошкоджено обладнання одного з вантажних терміналів та знищено два автомобілі.

Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що ворог спершу спрямував “Шахеди” по центру України, оминаючи південь, а потім на початку грози застосував “Калібри” з Чорного моря.

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