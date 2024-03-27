Нічна повітряна атака 27 березня – все, що відомо

Ворогом була здійснена чергова нічна повітряна атака 27 березня. Росіяни запускали по Україні шахеди.

НСН розповість все, що відомо про атаку на цей момент.

Інформація від Повітряних Сил

Повітряні Сили повідомляють, що уночі 27 березня 2024 року противник атакував ударними БпЛА типу «Shahed» із Курської області – рф. Усього застосовано 13 ворожих безпілотників. Збито – 10 у Харківській, Сумській та Київській областях.

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Повітряних Сил та Сил оборони України.

Нічна повітряна атака 27 березня – ситуація в регіонах

Харківщина

У ніч проти 27 березня російський ворог запустив ударні БПЛА по Харківській області. Унаслідок цього в Ізюмі пошкоджено заклад освіти, є постраждалий

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зазначається, що це сталося близько 3 ночі. Ворог атакував місто ударними безпілотниками типу Shahed.

Унаслідок атаки РФ пошкоджена будівля закладу освіти та приватний будинок. Крім цього поранення отримав 62-річний охоронець. Синєгубов уточнив, що обійшлося без госпіталізації.

Сумщина

Сьогодні в небі над Сумщиною бійці ППО знищили два БпЛА типу “Шахед”. Про це повідомляють у Сумській ОВА.

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