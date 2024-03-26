Нічна повітряна атака 26 березня: збили усі «Шахеди» – що відомо

Ворогом була здійснена чергова повітряна атака 26 березня вночі. Росіяни запускали по Україні «Шахеди» і ракети.

НСН розповість все, що відомо про атаку на цей момент.

Інформація від Повітряних сил

У Повітряних силах повідомляють, що вночі 26 березня 2024 року ворог атакував 12-ма ударними БпЛА типу «Shahed» із мису Чауда – Крим та Курської області – рф., а також двома зенітними керованими ракетами С-300 у напрямку Донеччини.

Повітряний напад відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони України у Миколаївській та Харківській областях.

Збито усі 12 «шахедів».

Нічна повітряна атака 26 березня: ситуація в регіонах

Харківщина

Російські війська вночі 26 березня запустили по Харкову та області безпілотники типу Shahed. У місті пролунало п’ять вибухів. За даними начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, сили ППО над Харківщиною збили щонайменше вісім безпілотників.

Також міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про влучання одного з БпЛА неподалік з будівлею.

«Приліт одного з безпілотників у землю біля нежилої будівлі. Попередньо без жертв та постраждалих, лише вибиті шибки у будові поряд з вирвою від вибуху», – ідеться в повідомленні

Миколаївщина

У ніч на 26 березня над Миколаївської областю було ліквідовано три безпілотника типу «Shahed-131/136».

Про це повідомляють у Миколаївській ОВА.

Ще новини України: Повітряна атака в ніч на 25 березня: знову удари по енергетиці, багато постраждалих – все, що відомо