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Війна

Масована повітряна атака 21 березня: збили УСІ ракети, але є постраждалі і руйнування

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Масована повітряна атака 21 березня: збили УСІ ракети, але є постраждалі і руйнування

Ворогом була здійснена чергова нічна масована повітряна атака 21 березня. Росіяни запускали ракети. Тривога лунала у багатьох регіонах країни, але основний удар було спрямовано на Київ. Українській ППО вдалося збити УСІ ракети. Але, на жаль, не обійшлося без поранених і руйнувань.

НСН розповість все, що відомо про наслідки атаки на цей момент.

Інформація від Повітряних Сил

Повітряні Сили повідомляють, що у ніч на 21 березня 2024 року противник атакував двома балістичними/аеробалістичними ракетами «Іскандер-М» (KN-23) /Х-47М2 «Кинджал», а також 29-ма крилатими ракетами Х-101/Х-555 із 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (райони пусків –Волгодонськ, Енгельс – рф.).

Ракети заходили з півночі, основний напрямок удару – Київ.

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

В результаті успішної бойової роботи усі ворожі ракети були збиті на Київщині!

Масована повітряна атака 21 березня: збили УСІ ракети, але є постраждалі і руйнування

Масована повітряна атака 21 березня: ситуація в регіонах

Київщина

Інформація від КМВА

Масована повітряна атака 21 березня: ситуація в регіонах

Кияни ховаються від ракет у метро

Росіяни атакували Київ після паузи в 44 дні. Застосували крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та балістичні ракети з території рф.

Повітряна тривога в столиці тривала майже 3 години. Після складних маневрів в суміжних областях, ракети заходили на столицю одночасно з різних напрямків.

Наслідки ракетного удару по Києву.

За попередніми даними:

Подільський район:

  • падіння уламків на територію нежитлової забудови;
  • загоряння на трансформаторній підстанції, пожежу ліквідовано на площі 200 м. кв.;
  • займання на даху нежитлової двоповерхової будівлі, пожежу ліквідовано.

Шевченківський район:

  • пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, вибуховою хвилею вибиті вікна, зафіксовано загорянням квартири; проводиться евакуація мешканців з будинку;
  • ліквідовано загоряння трьох автомобілів;
  • падіння уламків на територію житлової забудови між дитячим садком та житловими будинками, без негативних наслідків;
  • вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон багатоквартирного будинку;
  • загоряння приватного житлового будинку.

Святошинський район:

  • зафіксовано пошкодження багатоповерхового житлового будинку – падіння уламків на 4-й поверх 9-ти поверхового, вибуховою хвилею вибиті вікна;
  • загоряння авто ліквідовано.

Всі екстрені служби працюють на місцях подій.

На цю хвилину достеменно відомо про 10-х постраждалих, серед них дитина.

Інформація від ДСНС

Масована повітряна атака 21 березня: збили УСІ ракети, але є постраждалі і руйнування

Масований ракетний удар по Києву: щонайменше 10 постраждалих, понад 170 рятувальників ліквідовують наслідки атаки, – коментують наслідки атаки у ДСНС

  • Подільський район: займання у двоповерховій будівлі, є значні руйнування. Також пожежа охопила трансформаторну підстанцію та складські будівлі.
  • Шевченківський район: виникла пожежа в квартирі у 6-поверхівці. Рятувальники евакуювали 15 жителів. За іншими адресами пошкоджені вікна багатоквартирного будинку та знищені вогнем кілька автомобілів. Виявлено частину ракети, залучені піротехнічні розрахунки.
  • Святошинський район: пошкоджено скління вікон в двох дев’ятиповерхівках.

За попередньою інформацією, внаслідок ворожого обстрілу у столиці постраждало 10 осіб, серед яких дитина. Евакуйовано 79 людей. На місцях працюють рятувальники, поліцейські, психологи.

Відео і фото наслідків атаки на Київ

фото наслідків атаки на Київ

фото наслідків атаки на Київ

фото наслідків атаки на Київ

фото наслідків атаки на Київ

фото наслідків атаки на Київ

фото наслідків атаки на Київ

Масована повітряна атака 21 березня: збили УСІ ракети, але є постраждалі і руйнування

Масована повітряна атака 21 березня: збили УСІ ракети, але є постраждалі і руйнуванняphoto 2024 03 21 07 53 38

Масована повітряна атака 21 березня: збили УСІ ракети, але є постраждалі і руйнування

Масована повітряна атака 21 березня: збили УСІ ракети, але є постраждалі і руйнування

Масована повітряна атака 21 березня: збили УСІ ракети, але є постраждалі і руйнування

Масована повітряна атака 21 березня: збили УСІ ракети, але є постраждалі і руйнування

Масована повітряна атака 21 березня: збили УСІ ракети, але є постраждалі і руйнування

Масована повітряна атака 21 березня: ситуація в регіонах

Масована повітряна атака 21 березня: ситуація в регіонах

Масована повітряна атака 21 березня: ситуація в регіонах

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