Ворогом була здійснена чергова нічна масована повітряна атака 21 березня. Росіяни запускали ракети. Тривога лунала у багатьох регіонах країни, але основний удар було спрямовано на Київ. Українській ППО вдалося збити УСІ ракети. Але, на жаль, не обійшлося без поранених і руйнувань.

НСН розповість все, що відомо про наслідки атаки на цей момент.

Інформація від Повітряних Сил

Повітряні Сили повідомляють, що у ніч на 21 березня 2024 року противник атакував двома балістичними/аеробалістичними ракетами «Іскандер-М» (KN-23) /Х-47М2 «Кинджал», а також 29-ма крилатими ракетами Х-101/Х-555 із 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (райони пусків –Волгодонськ, Енгельс – рф.).

Ракети заходили з півночі, основний напрямок удару – Київ.

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

В результаті успішної бойової роботи усі ворожі ракети були збиті на Київщині!

Масована повітряна атака 21 березня: ситуація в регіонах

Київщина

Інформація від КМВА

Росіяни атакували Київ після паузи в 44 дні. Застосували крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та балістичні ракети з території рф.

Повітряна тривога в столиці тривала майже 3 години. Після складних маневрів в суміжних областях, ракети заходили на столицю одночасно з різних напрямків.

Наслідки ракетного удару по Києву.

За попередніми даними:

Подільський район:

падіння уламків на територію нежитлової забудови;

загоряння на трансформаторній підстанції, пожежу ліквідовано на площі 200 м. кв.;

займання на даху нежитлової двоповерхової будівлі, пожежу ліквідовано.

Шевченківський район:

пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, вибуховою хвилею вибиті вікна, зафіксовано загорянням квартири; проводиться евакуація мешканців з будинку;

ліквідовано загоряння трьох автомобілів;

падіння уламків на територію житлової забудови між дитячим садком та житловими будинками, без негативних наслідків;

вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон багатоквартирного будинку;

загоряння приватного житлового будинку.

Святошинський район:

зафіксовано пошкодження багатоповерхового житлового будинку – падіння уламків на 4-й поверх 9-ти поверхового, вибуховою хвилею вибиті вікна;

загоряння авто ліквідовано.

Всі екстрені служби працюють на місцях подій.

На цю хвилину достеменно відомо про 10-х постраждалих, серед них дитина.

Інформація від ДСНС

Масований ракетний удар по Києву: щонайменше 10 постраждалих, понад 170 рятувальників ліквідовують наслідки атаки, – коментують наслідки атаки у ДСНС

Подільський район: займання у двоповерховій будівлі, є значні руйнування. Також пожежа охопила трансформаторну підстанцію та складські будівлі.

Шевченківський район: виникла пожежа в квартирі у 6-поверхівці. Рятувальники евакуювали 15 жителів. За іншими адресами пошкоджені вікна багатоквартирного будинку та знищені вогнем кілька автомобілів. Виявлено частину ракети, залучені піротехнічні розрахунки.

Святошинський район: пошкоджено скління вікон в двох дев’ятиповерхівках.

За попередньою інформацією, внаслідок ворожого обстрілу у столиці постраждало 10 осіб, серед яких дитина. Евакуйовано 79 людей. На місцях працюють рятувальники, поліцейські, психологи.

Відео і фото наслідків атаки на Київ

Ще новини України: Повітряна атака в ніч на 15 березня: збили всі дрони, але є жертви і руйнування – все, що відомо