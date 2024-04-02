Нічна повітряна атака 2 квітня: ціллю була енергетика на Дніпропетровщині і Кіровоградщині – все, що відомо

Ворогом була здійснена чергова нічна повітряна атака 2 квітня. Окупанти запустили по Україні ракету і шахеди. Більшість цілей вдалося збити, втім є і влучання. Метою атаки була енергетика в двох областях.

НСН розповість все, що відомо про атаку і її наслідки на цей момент. Матеріал доповнюється.

Інформація від Повітряних сил

У Повітряних силах повідомляють, що вночі 2 квітня 2024 року ворог атакував керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору ТОТ Запорізької області, а також десятьма ударними безпілотниками із мису Чауда (Крим).

Підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України знищено дев’ять «Shahed-136/131» у межах Дніпропетровської області.

Інформація від Сил оборони півдня

Ціллю російських терористів була енергетична інфраструктура Дніпропетровщини та Кіровоградщини, – заявляють Сили оборони півдня

Вночі у Дніпропетровській області усі дрони були знищені українськими військовими.

Однак, на Кіровоградщині під час атаки було ушкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури.

Спалахнула пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували. Люди не постраждали.

Нічна повітряна атака 2 квітня: ситуація в регіонах

Дніпропетровська область

Вночі сили ППО знищили над областю 9 шахедів – в Дніпрі та Дніпровському, Нікопольському, Павлоградському, Синельниківському, Кам’янському районах.

Через падіння уламків в обласному центрі виникло два займання, які оперативно загасили. Пошкоджені двоповерхова будівля та пожежна частина.

Ніхто не постраждав.

За уточненою інформацією, через вечірню ракетну атаку на Кривий Ріг вибиті вікна у трьох дев’ятиповерхівках. Понівечене авто. Зачепило високовольтну лінію електропередач.

Кіровоградська область

Російські окупанти в ніч на 2 квітня ударними безпілотниками пошкодили енергетичний об’єкт у Кіровоградській області. Про це повідомив голова ОВА Андрій Райкович.

Під час чергової ворожої дронової атаки на Кіровоградщині пошкоджено об’єкт енергетики, – написав Райкович

За його словами, унаслідок атаки сталася пожежа, яку рятувальники оперативно локалізували.

Інформація щодо постраждалих не надходила, додав голова ОВА.

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