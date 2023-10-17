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Війна

Нічна повітряна атака 17 жовтня: в Повітряних Силах заявляють про знищені цілі

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Нічна повітряна атака 17 жовтня: в Повітряних Силах заявляють про знищені цілі
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Ворогом була здійснена чергова нічна повітряна атака 17 жовтня. НСН розповість все, що відомо, на даний момент.

Інформація від Повітряних Сил

У Повітряних Силах інформують, що уночі 17 жовтня противник застосував шість ударних БпЛА типу “шахед” з району мису Чуада (Крим) та одну керовану авіаційну ракету Х-59 з літака Су-34 із повітряного простору окупованої Херсонщини.

Усі сім цілей було знищено протиповітряною обороною Повітряних Сил та ППО інших складових Сил оборони України на південному напрямку.

Також зафіксовано застосування противником двох зенітних керованих ракет С-300 на східному напрямку.

Нічна повітряна атака 17 жовтня: в Повітряних Силах заявляють про знищені цілі

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