Нічна повітряна атака 12 квітня: під прицілом знову була енергетика – все, що відомо

Ворогом була здійснена чергова нічна повітряна атака 12 квітня. Під прицілом знову була енергетика. Повітряним силам України вдалося збити майже всі ворожі цілі.

НСН розповість все, що відомо на цей момент про атаку. Матеріал доповнюється.

Інформація від Повітряних сил

У Повітряних силах повідомляють, що у ніч на 12 квітня 2024 року противник атакував 17-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із мису Чауда (Крим) та керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору окупованої Донеччини.

В результаті протиповітряного бою авіацією Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України збито 16 ударних БпЛА типу «шахед» у межах Миколаївської, Одеської, Херсонської, Дніпропетровської, Вінницької та Хмельницької областей.

Що кажуть Сили оборони півдня

Цієї ночі росіяни вкотре спрямували декілька хвиль ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» з півдня.

Під прицілом ворога була енергетична інфраструктура різних регіонів України.

Напружена бойова робота Сил протиповітряної оборони на півдні тривала близько 5 годин.

В даній операційній зоні збито 7 баражуючих снарядів: 4 на Дніпропетровщині та по 1 на Херсонщині, Миколаївщині та Одещині.

Нічна повітряна атака 12 квітня: ситуація в регіонах

Дніпропетровщина

4 ворожих шахеди вночі збили над Дніпропетровської областю. Їх знищили у Криворізькому районі наші оборонці неба з ПвК «Схід».

Через падіння уламків на одному з об’єктів критичної інфраструктури спалахнула пожежа. Рятувальники працювали над ліквідацією загоряння. Наслідки уточнюються.

Миколаївщина

У ніч проти 12 квітня силами та засобами протиповітряної оборони в Миколаївській області знищено один БпЛА типу «Shahed 131/136».

Хмельниччина

У ніч на 12 квітня у Хмельницькі області пролунали вибухи. Про це повідомляє “Суспільне Хмельницький”.

На Хмельниччині було чути звуки вибухів, – йдеться у повідомленні

Вибухи у регіоні пролунали близько третьої години ночі.

Перед тим у командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали жителів Старокостянтинова Хмельницької області про рух до міста ворожих дронів типу “Шахед”.

Старокостянтинів – в укриття, БпЛА у вашому напрямку з півночі… Старокостянтинів – в укриття, ще БпЛА у вашому напрямку з північного сходу, – йшлося в оголошенні військових о 02:38 та 02:55 відповідно

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