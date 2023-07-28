У Британії прокоментували заяви про “повільний контрнаступ України” і відкинули побоювання, передає НСН, посилаючись на The Telegraph.

Поки що Україна виправдовує наші очікування. Вони широко реалізують план, який вони розробили минулої зими з нами, американцями та іншими. Це не голлівудський фільм. Ніхто не чекав, що раптово почнуть їхати танки, заграє музика, включать війну на задньому фоні, а потім – наприкінці – перемога у вересні, – сказав міністр збройних сил Великобританії Джеймс Хіпі в інтерв’ю The Telegraph.

Хіпі відкинув побоювання та критичні оцінки Німеччини про те, що контрнаступ України нібито сповільнився.

Дуже важко давати коментарі, коли ти сидиш за тисячі миль від лінії фронту, – наголосив британський міністр

На думку Хіпі, Україна вчинила правильно, що не відправила одразу весь бойовий резерв та надане озброєння на мінні поля російських окупантів.

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