Відео нібито про постріл у працівника ТЦК – це фейк, повідомляє Національна поліція України, передає НСН.

Правоохоронці зазначають, що під час моніторингу поліцейські виявили у російських медіа відео тривалістю дві секунди, яке описане як момент пострілу невідомої особи у працівника Територіального центру комплектування та соціальної підтримки буцім-то у ході процесу вручення повісток.

В інформації зазначалось, що нібито саме Національна поліція опублікувала цей контент. У ході попередньої перевірки встановлено, що вказане відео містить ознаки підробки:

не відображено характерних ознак, притаманних пострілу з вогнепальної зброї

написи на жилеті зображуваної особи нерозбірливі, імовірно, написані іноземними літерами, а працівники ТЦК СП при виконанні службових обов’язків ходять в камуфльованому одязі та без світловідбивних жилетів

«водяний знак» на відео – підробка під вотермарку НПУ, та не відповідає тій, якою маркується офіційне відео.

Крім того, до поліції не надходило жодних повідомлень щодо вбивства або поранення працівника ТЦК СП.

Закликаємо не поширювати інформацію російських медіа та довіряти лише офіційним джерелам! – йдеться у повідомленні поліції

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