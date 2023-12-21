У Празі трапилася стрілянина в університеті: є жертви (відео)

У столиці Чехії Празі сталася стрілянина в університеті на площі Яна Палача. Внаслідок інциденту, за останніми даними, загинуло 11 людей людей включаючи стрілка, 25 дістали поранення. Стрілок вчинив самогубство.

Про це повідомила поліція Чеської Республіки. передає НСН.

У Празі трапилася стрілянина в університеті

На місці перебувають правоохоронці, прилеглу територію повністю перекрили.

На опублікованих у мережі фото з місця подій видно, що студенти залізли на дах будівлі, намагаючись врятуватися від стрілка. Також частина людей, які перебували в будівлі, забарикадувалися у класі та бібліотеці. Сервер tn.cz опублікував фото озброєного чоловіка в темному одязі на даху будівлі.

На місце події виїхало п’ять екіпажів рятувальників, дві швидкі і спецавтомобіль Fénix. Рятувальники додали, що поки не мають інформації про кількість постраждалих та тип травм.

Через деякий час поліція заявила про ліквідацію стрілка. Наразі всю будівлю університету евакуюють, на місці події загиблі і поранені, додали правоохоронці.

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