«Другого шансу не буде»: Україну застерігають від поспішного контрнаступу

Україну застерігають від поспішного контрнаступу. Адже невиважені імпульсивні рішення можуть призвести до жахливих жертв і відсутності значимих результатів. А другого шансу у цьому році вже не буде. Таку думку висловив президент Чехії Петр Павел, який, до речі, нещодавно відвідав Україну, передає НСН.

Петр Павел закликав Україну не поспішати з контрнаступом, щоб ретельно підготуватися. Про таке політик заявив в інтерв’ю The Guardian.

Павел розповів, що застеріг українську владу від поспішних кроків на зустрічі з прем’єром України Денисом Шмигалем минулого тижня. На думку чеського лідера, деякі сили можуть захотіти підштовхнути Київ до демонстрації будь-яких результатів.

Він додав, що незалежно від могутності своїх збройних сил Україна неминуче зазнає “жахливих втрат”, у зв’язку з чим Київ не може дозволити собі провал контрнаступу.

Бо контрнаступ вимагає багато ресурсів з погляду комплектування особового складу, логістики боєприпасів, палива. Цього року буде лише одна спроба, тому вона має бути успішною, – заявив Павел

Петр Павел застеріг Україну від поспішного контрнаступу

Президент Чехії зазначив, що в Україні визнають існування певних прогалин у підготовці наступу.

Мабуть, у них ще є відчуття, що немає всього необхідного, щоб успішно розпочати операцію, – коментує Павел дії української влади

На його думку, Євросоюз має вести переговори щодо купівлі снарядів, зокрема, з країнами, з якими у ЄС склалися непрості відносини. При цьому Павел закликав Захід готуватися до того, що Україна не зможе досягти всіх декларованих цілей у конфлікті з Росією.

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