«Мне до Красногоровки надо»: поранений окупант заблукав під Авдіївкою (відео)

Поранений окупант заблукав під Авдіївкою. Його побачили і затримали українські поліцейські. Вони оприлюднили відео, передає НСН.

У відео загарбник каже, що йому потрібно до Красногорівки. І говорить він це так, ніби ще й просить українських поліцейських підкинути його туди. Ні, ну, а що? І взагалі поводиться окупант доволі розслаблено та невимушено. А коли розповідає, чому опинився на війні, не демонструє хоча б награного жалю через свою поведінку. Судячи з усього, для нього це норма. І нічого поганого він не бачить у тому, щоб прийти вбивати на чужу землю, аби тобі зняли судимість. Такий от мотлох у “другій армії світу”.

Правоохоронці інформують, що затримали росіянина поліцейські «Білі Янголи» та військові.

Поліцейські разом з військовими прямували на порятунок пораненого цивільного. На вулиці вони побачили чоловіка в російському однострої та затримали його.

З’ясувалося, що окупант родом з Татарстану і був засудженим в росії за завдання тяжких тілесних ушкоджень. Тому загарбник з позивним «Мєлкій» прибув в Україну задля участі у бойових діях – натомість йому пообіцяли амністію.

Він воював у штрафному підрозділі «Шторм-Z», а завданням нібито було забрати з поля бою своїх поранених.

Проте окупант потрапив під вогонь ЗСУ, був поранений, втратив орієнтацію і заблукав.

Загарбнику було надано медичну допомогу. Його доставили до спільної групи Нацполіції та СБУ з розслідування воєнних злочинів.

Поранений окупант заблукав під Авдієвкою: відео

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