Карма не забарилася. У Росії мати трьох дітей померла після повідомлення, що її чоловік-окупант загинув в Україні. Про це пише ASTRA, передає НСН.

Вірогідно, думки про те, що її чоловік робить сиротами українських дітей або навіть вбиває їх, не дуже турбували росіянку. А от тепер її власні діти дізнаються на власному досвіді, що таке сирітство.

42-річна Надія з Верхньої Пишми, що на Уралі, померла, дізнавшись про ліквідацію на війні свого мобілізованого чоловіка – окупанта Геннадія. Жінку поховали 31 січня. Про це ЗМІ розповіла сестра загиблої Наталія.

«Командир, який перебуває з ним, написав їй, що Гена загинув. У неї стався інфаркт, я відвезла її до лікарні, лікарі зробили операцію, але не змогли врятувати. Наступного дня після обіду Надя заплющила очі і серце зупинилося», – розповіла сестра

При цьому вже після смерті сестри Наталі зателефонував воєнком і заявив, що офіційних даних про смерть мобілізованого йому не надходило.

Може, той командир взагалі пожартував? Хоча краще б – ні.

Отак, дивишся на фото – ніби щаслива родина. Мама, тато, троє дітей, свято, подарунки. Живіть собі та радійте. Чого не вистачало? Може, мізків?

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