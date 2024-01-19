Написав, що в Кринках пекло, і вирушив до чортів: відео ліквідації Мойсея на лівому березі Дніпра

З’явилося відео ліквідації Моісея (Едуарда Іоста) – одіозного російського окупанта, який полював на українських військових і постійно хизувався цим. Загарбники називали його одним із найефективніших операторів БпЛА на лівому березі Дніпра на Херсонщині.

ЗСУ вдалося ліквідувати окупанта разом з поплічниками в ніч на 19 січня. Мойсей і Ко ховалися в двоповерховому приватному будинку з надписом «ЛЮДИ». Там їх і знайшов дрон Сил оборони.

Відео влучної роботи українських дронників оприлюднили в мережі, передає НСН.

На кадрах, відзнятих з дрона, видно, що група окупантів розмістилася в гаражі одного з приватних будинків. Окупанти пересувалися по подвір’ю і щоразу закривали ролетні двері гаража. Але в якийсь момент хтось із них забув це зробити, і цим скористався український дрон. Він залетів просто у лігво окупантів і там вибухнув.

Внаслідок атаки ворожий розрахунок ударних БпЛА росіян перестав існувати. Було ліквідовано російського оператора дронів Мойсея, який вистежував човни з українським десантом і вихвалявся цим у своєму телеграм-каналі.

Крім “Мойсея” загинули ще кілька росіян. Також відомо, що є “300-ті”.

Відео ліквідації Мойсея

Ще вчора, 18 січня, окупант “Мойсей”, який вів свій телеграм-канал “Мойсей. Сводки с фронта”, виходив на зв’язок із Кринок на лівому березі Херсонщини близько 21:00. Він написав, що “в Кринках пекло”. А вже близько 2:00 19 січня дружина окупанта повідомила, що її чоловік загинув.

Новоспечена вдова російського дроновода повідомила про його смерть разом із цілою групою операторів під Кринками. Ховалися вони в житловому будинку з написом ‘Люди’, – прокоментував ліквідацію окупанта журналіст Юрій Бутусов

До речі, раніше ми повідомляли, що Окупанти на Херсонщині збивають власні дрони

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