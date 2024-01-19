Окупанти принишкли – Гуменюк про ситуацію на лівому березі Дніпра

Речниця Сил оборони півдня Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону розповіла про ситуацію на лівому березі Дніпра, передає НСН.

Війська РФ суттєво зменшили застосування дронів та артилерії на даному напрямку. А українські військові продовжують свої дії з розширення плацдарму на лівому березі Херсонської області.

“Змінюється погода досить стрімко, і підлаштуватися під неї бойові умови можуть не завжди. Застосування техніки має передбачати такі зміни. Зокрема, активність у повітрі, що зараз найактуальніше, дронові атаки і дронова розвідувальна діяльність суттєво зазнала змін за вчорашню добу, тому що дійсно було неможливо на деяких ділянках застосувати таке озброєння. Якщо попередня доба перед тим характеризувалася надзвичайною активністю дронів ворога в повітрі, зокрема і скиданням осколкових боєприпасів, ворог наростив свою присутність там фактично в 4 рази, понад 40 скидів було зафіксовано вздовж правого берега по населених пунктах. То ця доба минула набагато спокійніше. Навіть кількість артилерійських обстрілів знизилась. Якщо раніше ми говорили про 100+, то ця доба не дотягнула і до 70 обстрілів по Херсонській і Миколаївській областях”, – сказала вона.

Гуменюк також зазначила, що окупанти продовжують втрачати техніку та живу силу під час штурмів ЗСУ на лівому березі Дніпра.

Що стосується лівого берега – ворог продовжує свої безглузді штурми, немає в них ні успіху, ні просування. Вони отримають витрати особового складу і техніки і повертаються на свої позиції. Ми продовжуємо утримувати позиції, працюємо над тим, щоб було і розширення, – додала вона

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що На лівобережжі Херсонщини ворог втратив близько 40 одиниць техніки за добу