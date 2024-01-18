На лівобережжі Херсонщини ворог втратив близько 40 одиниць техніки лише за одну добу. Про це повідомляє ОК «Південь», передає НСН.

В зоні відповідальності Сил оборони півдня ракетно-артилерійськими підрозділами проводиться максимально ефективна контрбатарейна боротьба, – зазначають в ОК «Південь»

Ворог не припиняє спроб вибити наші підрозділи з позицій на лівобережжі Дніпра: здійснив 6 невдалих штурмів. Як і в попередні рази, зазнавши втрат в живій силі та техніці, відійшов на свої вихідні позиції. Наші воїни продовжують заходи щодо розширення плацдарму.

Сили оборони надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, його позиціях і тилах.

На лівобережжі Херсонщини ворог втратив близько 40 одиниць техніки за добу

За минулу добу отримали підтвердження, що у ворога на лівому березі стало менше на:

45 окупантів

13 гармат

4 танки

18 одиниць автомобільної техніки

4 БпЛА, з них – 2 ударні “Ланцети” та 1 FPV а також розвідувальний “Мерлін”;

4 антенні системи радіоелектронної боротьби та зв’язку;

1 камеру відеоспостереження

1 човен.

Знищено також мобільну радіолокаційну станцію “Каста- 2Е”, місце зберігання пально-мастильних матеріалів та спостережний пункт!

При цьому окупанти не припиняють аеророзвідку, тиснуть артилерійськими обстрілами, застосовують ударні дрони різних типів та поновлюють активність авіації.

Протягом бойової доби (з 7.00 до 7.00) ворог здійснив авіаційний удар 1 крилатою ракетою типу Х-31П в напрямку Криворіжжя. Ракета втратила бойову спроможність в повітрі. Руйнувань та пошкоджень не зафіксовано.

Також здійснив авіаційний удар із застосуванням 7 керованих авіабомб по Зміївці, Червоному Маяку та Тягинці Херсонської області.

Постраждалих серед цивільного населення немає.

Як і в попередні дні не припиняється дроновий терор мирного населення правобережжя.

Окупанти застосували 12 FPV-дронів та на тлі покращення погодних умов збільшили в чотири рази інтенсивність скидів осколкових боєприпасів з БпЛА інших модифікацій. Зафіксовано 46 таких випадків по 12 населених пунктах: Дмитрівці, Станіславу, Бериславу, Веселому, Береговому, Ромашковому, Тягинці, Антонівці, Садовому, Золотій Балці, Качкарівці на Херсонщині та по Солончаках на Миколаївщині. Поранено 4 цивільні особи. Пошкоджено адмінбудівлю та приватний будинок.

Вісім разів ворог вдарив артилерією по обласному центру Херсонщини. Також були обстріляні Новотягинка, Ромашкове, Тягинка, Антонівка Херсонської області та Дмитрівка Миколаївської. Внаслідок злочинних дій ворога, під час артилерійських обстрілів загинуло 2 цивільні особи та 3 поранено. Пошкоджено 5 багатоповерхівок, близько десятка приватних будинків, 3 автомобілі, гаражі, газогін та ділянку теплопостачання.

В Чорному морі вороже корабельне угруповання станом на 18 січня розгорнуто в кількості 6 кораблів, серед яких 2 ракетоносії, споряджених 16 “Калібрами”. В Азовському морі викриття надводної обстановки здійснює 1 ворожий корабель.

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