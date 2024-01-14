Окупанти на Херсонщині збивають власні дрони – що там відбувається

Окупанти на Херсонщині збивають власні дрони. Про те, що відбувається на даній ділянці фронту, НСН розповість, посилаючись на низку джерел.

На тимчасово окупованій території Херсонщини російські загарбники все частіше плутають свої безпілотники з українськими і відкривають по них вогонь. Активність українських дронів на цьому напрямку значно зросла. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

За словами українського військового оглядача Костянтина Машовця, активність українських безпілотників настільки поширена на лівому березі Херсонської області, що російське угруповання військ “Дніпро” почало сповіщати особовий склад про те, коли російські дрони будуть діяти в їхньому районі.

Станом на сьогодні українські сили утримують позиції на лівому березі Дніпра у Херсонській області. Підтверджених змін на лінії фронту у цьому районі не зафіксовано.

За словами Машовця, командування російського 17-го танкового полку (70-та мотострілецька дивізія, 18-та загальновійськова армія) протягом останніх двох тижнів намагається евакуювати пошкоджену російську бронетехніку поблизу Кринок. Залучають для цього як штатний ремонтний персонал, так і бойовий особовий склад.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму, підтвердив вранці 14 січня Генштаб ЗСУ.

Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив п’ять безуспішних штурмових дії на позиції українських захисників. Водночас ЗСУ продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Про те, що українські військові продовжують закріплюватися на лівому березі Херсонської області, а росіяни активно намагаються їх звідти вибити, розповіла і речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

За словами Гуменюк, на лівому березі Дніпра в районі Кринок продовжується бойова робота із закріплення і розширення плацдарму, а ворог намагається вибивати наші підрозділи.

Там фактично вже немає жодного вцілілого будинку, працюють артзасоби однієї та іншої сторони. Крім того, ворог дуже потужно бомбарбував цей регіон, — сказала вона

Гуменюк зазначила, що там сконцентровано близько 10 тисяч росіян. Місцеве населення закликають виїхати з зони, де тривають інтенсивні бойові дії.

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