«Коли Дніпро замерзне, ситуація зміниться» – що відбувається на лівому березі Херсонщини

Про те, що відбувається на лівому березі Херсонщини, розповіла Речниця Оперативного командування “Південь” Наталія Гуменюк. А голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко зробив прогноз ситуації, коли Дніпро замерзне.

Речниця Оперативного командування “Південь” Наталія Гуменюк зазначила в ефірі телемарафону, що на лівобережжі Херсонської області робота Збройних Сил України є непростою, але вона просувається, передає НСН.

Це – потужна комплексна робота. Це і аеророзвідка, і контрбатарейна боротьба, і робота підрозділів безпосередньо на лівому березі. Дійсно, вона спрямована саме на те, щоб полегшити життя місцевих мешканців, щоб зменшити кількість обстрілів, – наголосила Гуменюк

За її словами, російські війська знаходяться на лівому березі Дніпра вже давно та мали змогу зосередити там надзвичайно велику кількість особового складу і техніки.

Що зміниться коли Дніпро замерзне

Узимку замерзання річки Дніпро допоможе розширити логістику українських військових на лівобережжі Херсонської області, – вважає голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко. Про це він розповів в коментарі “Еспресо“.

На лівобережжі найбільше уваги до себе привертає село Кринки. До цього ще був плацдарм біля Антонівського мосту. Насправді ситуація на цьому напрямку складається на нашу користь. Зараз Дніпро буде замерзати і це дасть нашим військам змогу форсувати річку, а також переправляти важку техніку, – наголосив Тимочко

За його словами, плацдарми на лівому берегу Дніпра створюють дуже серйозну загрозу для окупантів.

Подальше просування ЗСУ дозволить атакувати окупантів із флангів. Фактично плацдарм на лівобережжі Херсонської області змушує не спати російських військових, які займаються обороною Криму. Вони розуміють, що наступними будуть вони, – додав український військовий

Російські окупаційні війська прагнуть витіснити українських захисників із плацдармів на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Для цього війська РФ перекидають групи десанту в тил підрозділам ЗСУ.

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