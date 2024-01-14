Платіжки за газ зростуть з 1 січня. Українці платитимуть за газ більше, тому що до основного тарифу додається новий платіж, який вводиться з початку 2024 року, нагадує НСН.

Чому платіжки за газ зростуть з 1 січня: за що тепер доведеться платити додатково

Тепер мешканці багатоповерхівок мають сплачувати додатково за утримання газомережі будинку. Тобто йдеться про відрізок від газової труби до входу у будинок.

Введення такого платежу дозволить залучити спеціалістів до обов’язкової перевірки цієї ділянки. А це, своєю чергою, має зменшити кількість аварій.

Розмір цього платежу буде у діапазоні 25 – 65 гривень на місяць. Здійснювати перевірку зобов’язали оператора газорозподільчих мереж.

Який тариф на газ зараз

Постачальником останньої надії в Україні обрали НАК “Нафтогаз”. Цей регулятор обслуговує понад 98% українських споживачів. Його щомісячний тариф за газ 7,96 гривні за кубометр.

Уряд ввів заморозку деяких тарифів до кінця опалювального сезону. Зокрема і вартість газу має залишатися без змін. Цю інформацію підтвердив очільник “Нафтогазу” Олексій Чернишов.

Звідки взялася третя платіжка за газ

Пояснює ГазПравда.

У 2015 році Україна взяла курс на запровадження цивілізованого ринку природного газу. Таку мету уряд нашої держави зафіксував у 2014 році в Угоді про асоціацію з Європейським Союзом. Відповідно до взятих зобов’язань, на ринку природного газу з 2015 року поступово відбуваються певні реформи, і одна із них – це відокремлення функцій з розподілу та постачання природного газу.

У зв’язку з цим, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП або Регулятор) затвердило нові тарифи облгазів на доставку газу. І вже з січня 2020 року українці почали отримувати дві окремі платіжки за газ: одну за його постачання, іншу – за доставку (розподіл) блакитного палива.

Водночас, з новодіючих тарифів облгазів на доставку газу виключили плату за технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання (далі – ТО ВБСГ). Крім того, поступово втратили чинність нормативно-правові акти (далі – НПА), які зобов’язували облгази безоплатно здійснювати ТО в житлових будинках їх абонентів на періодичній основі.

Позитивна європейська практика доводить раціональність такого підходу.

Що зміниться?

Раніше в єдиний платіж за газ була включена плата за ТО, про що деякі побутові споживачі навіть і не здогадувались. І чи виконували облгази належним чином свої зобов’язання щодо утримання у задовільному стані внутрішніх газових мереж, димо- та вентканалів, а також газоспоживаючого обладнання у багатоквартирних і приватних будинках – залишається під великим питанням.

Ключовий момент започаткованої трансформації полягає у покладенні відповідальності за експлуатацію та утримання в належному стані внутрішніх газових мереж, котлів, газових бойлерів, колонок, справності вентиляції у приміщенні на осіб, які найбільш вмотивовані в їх безаварійній роботі, тобто на їх власників, а саме:

у багатоквартирному будинку за мережі спільної власності в зоні загального використання – на співвласників багатоповерхівки;

у приватному житловому будинку та безпосередньо в квартирах – на їх господаря.

Законодавство надало право власнику обирати організацію, яка винятково на договірних умовах та на платній основі буде здійснювати роботи з ТО ВБСГ: це може бути як місцевий облгаз, так і інші організації, які отримали на це відповідні дозволи.

Таким чином, власник розуміє, за що саме він буде сплачувати кошти та контролює дотримання виконання договірних зобов’язань виконавця ТО. Адже належна робота газових комунікацій є запорукою безпеки життєдіяльності усіх мешканців домогосподарства. У випадках виявлення порушень – власник може скаржитись на недобросовісне підприємство у відповідні інстанції.

Чинне законодавство містить застереження, що у випадку незабезпечення технічного обслуговування та поточного ремонту внутрішньобудинкових газових мереж у будинку розподіл природного газу припиняється.

Однак, до завершення остаточного реформування нормативно-правової бази у цій сфері припинення газопостачання облгазами винятково через неукладення договорів на ТО може вважатись маніпулятивним та є порушенням прав його мешканців.

Які саме роботи входять та не входять до ТО ВБСГ та яка їх періодичність?

За що власне ми будемо сплачувати в третій платіжці за газ, визначило Міненерго. Наказом від 27.05.2020 № 342 Міністерство затвердило Перелік видів робіт, які входять до технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання в житлових будинках. Періодичність проведення деяких таких робіт у місцях загального користування багатоповерхівок та у приватних житлових будинків та квартирах дещо відрізняється.

Які роботи та послуги входять до ТО ВБСГ та їх періодичність:

Один раз на рік спеціалісти повинні здійснювати візуальний огляд газопроводів, перевіряють наявності вільного доступу до них, стану пофарбування і кріплень газопроводу, наявності футлярів в місцях прокладання через зовнішні і внутрішні конструкції будинку, стану ущільнення міжтрубного простору, очищають його від бруду та, в разі потреби, відновлюють його.

У багатоквартирних будинках один раз на 6 місяців, а саме до початку та після закінчення опалювального сезону, здійснюється перевірка на герметичність з’єднань газопроводів та газового обладнання приладовим методом або мильною емульсією з усуненням виявлених витоків газу. Однак у приватних будинках та квартирах така опція здійснюється вдвічі рідше – лише 1 раз на рік.

Один раз на 3 роки (саме в міжопалювальний період) у багатоповерхівках випробовують на щільність під певним тиском ділянки газопроводів. А ось у приватних будинках та квартирах такі випробування здійснюються лише тоді, якщо протяжність внутрішнього газопроводу становить більше ніж 5 м.

Один раз на рік перевіряється працездатність запірних пристроїв, установлених на газопроводах. Здійснюється їх очищення від залишків корозії й мастила.

Відповідно до вимог та рекомендацій заводів-виробників, однак не рідше одного разу на рік, здійснюється ТО газового обладнання. А саме: прочищення пальників та системи видалення продуктів згорання газу, регулювання режимів роботи (подача води, спалювання газу), перевірка параметрів спрацювання автоматики безпеки та відповідності робочого тиску перед газовими приладами, перевірка щільності газових комунікацій та усунення наявних витоків газу.

Щороку, одночасно з техоглядом газового обладнання здійснюється перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах.

Також, не рідше одного разу на рік надавач послуг повинен перевірити належну роботу стаціонарних сигналізаторів загазованості приміщень.

Які роботи не входять до обслуговування внутрішніх мереж?

Деякі роботи та послуги які НЕ входять у ТО ВБСГ – переважна більшість з них виконається операторами ГРМ.

Обслуговування лічильників газу, у тому числі його повірка не входить до ТО ВБСГ. Вартість саме періодичної повірки закледена до тарифу на доставку (розподіл) газу облгазів. За інші види повірки платить їх ініціатор.

Якщо під час ТО ВБСГ буде виявлено відсутність тяги в димових та вентиляційних каналах, то за їх прочищення власникам доведеться заплатити додатково або оператору ГРМ, або іншій організації, що має дозвіл на виконання таких робіт. До відновлення тяги в димових і вентиляційних каналах постачання газу такому домогосподарству підлягає припиненню.

Роботи з ліквідації аварійних ситуацій теж не входять до ТО ВБСГ. Чинним законодавством передбачено, що локалізація та ліквідація аварійних ситуацій внутрішньобудинкової системи газопостачання та дворових газопроводів побутового споживача, які можуть призвести до нещасного випадку, здійснюються аварійно-диспетчерськими службами Оператора ГРМ цілодобово та за його рахунок.

Роботи з поточного та капітального ремонту, реконструкції, технічного переоснащення ВБСГ у багатоквартирному будинку, а також газопроводів житлових та/або нежитлових приміщень також НЕ входять до ТО ВБСГ.

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