Постраждалі через підрив Каховської ГЕС отримають грошову допомогу від держави і ООН. Про це повідомила віце-прем’єр-міністра України Ірини Верещук, передає НСН.

Від початку повномасштабної війни ми працюємо на напрямку гуманітарного реагування. З практичного досвіду знаю, що після евакуації головне – це швидка грошова допомога, – написала Верещук у своєму Телеграм-канал і

Вона зазначила, що після підриву росіянами Каховської ГЕС минулого тижня, уряд і міжнародні партнери оперативно домовились про перше “грошове” реагування на потреби постраждалих від підтоплення.

Отже, приблизно 112 тисяч мешканців Херсонської та Миколаївської областей отримають одноразову грошову виплату в розмірі 11 600 грн: 5000 – від уряду та 6600 – від Міжнародної організації з міграції ООН, – повідомила віцепрем’єр-міністр .

За словами Верещук, наразі опрацьовуються списки постраждалих. Виплати почнуться наступного тижня.

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