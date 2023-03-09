«Намагався закрити власним тілом»: під Бахмутом загинули батько й син

Під Бахмутом загинули батько й син. Про подвійну трагедію повідомив офіцер ЗСУ Дмитро Христюк, передає НСН.

У боях за Бахмут Донецької області загинули батько і син – Олег “Хома” та Микита “Турист”. Сняряд розірвався біля їхніх голів.

Як повідомив офіцер ЗСУ Дмитро Христюк, вся чоловіча частина сім’ї Олега та Микити пішла на фронт з перших днів. Воїни визволяли Київщину та Херсонщину, а потім поїхали обороняти Бахмут.

“Вони загинули під Бахмутом. Батько накрив собою сина, але снаряд розірвався біля їх голів. Загинули обоє. Разом. Як і йшли разом стежками цієї війни… Батько і син – пліч-о-пліч. Неймовірні хлопці, які хотіли розвиватися, боротися, перемагати і жити”, – зазначив Христюк.

Офіцер додав, що йому й досі важко усвідомити, як багато справжніх воїнів втрачає Україна. “Хома” та “Турист” тепер триматимуть небо над Україною.

Кількість загиблих під Бахмутом

Нагадаємо, росіяни кидають значну частину сил на спроби захопити Бахмут. На Заході заявили, що окупанти вже втратили від 20 до 30 тисяч осіб при спробі взяти місто. Такі цифри називають західні офіційні особи. Про це повідомив журналіст The Guardian Деніел Саббаг.

Зі свого боку українська влада заявляла про співвідношення втрат України і Росії на Бахмутському напрямку як 1 до 5. Тобто на кожного вбитого українського воїна приходиться п’ять знищених росіян.

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