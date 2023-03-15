«Схуд з 80 до 42 кг» – під Бахмутом знайшли напівживого українського полоненого

Під Бахмутом у підвалі знайшли напівживого українського полоненого, передає НСН, посилаючись на СтратКом, який оприлюднив фото та ім’я бійця.

Полоненого українського бійця Олексія Гордєєва знайшов доброволець ЗСУ з Нової Зеландії. Олексій провів у підвалі 42 дні серед вбитих і важко поранених побратимів. Він харчувався крихтами, пив із калюж. За цей час він схуд з 80 до 42 кг.

Зараз Захисник перебуває у шпиталі у Дніпрі. Його прооперували, лікують від отруєння та дистрофії, та планують перевести до клініки у Києві.

Про Олексія написав сьогодні й журналіст Сергій Гармаш.

Я ще такого не бачив. Хіба що в радянській кінохроніці про звільнення Освенціму. Крайня ступінь виснаження. Просто живий скелет, – каже він

Гармаш розповідає, що наші відбили ворожу позицію та знайшли його. Боєць ЗСУ два місяці був у полоні, у підвалі. Не годували. Якби не один російський солдат, який із жалю ділив з ним свою пайку, помер би з голоду. Від спраги пив антифриз. До виснаження додалося отруєння.

Коли в шпиталі ми обмивали його перед реанімацією, він був у прямому сенсі холодний. Декілька його товаришів, теж захоплених у полон, померли від ран і голоду, – розповідає журналіст

Олексія Гордєєва під Бахмутом у підвалі знайшов доброволець ЗСУ з Нової Зеландії: відео

Олексію пощастило. Його звільнили. ‘Мені дали компотика’, – весь час повторював він, посміхаючись. «Компотик» був мрією у двомісячному голоді та холоді підвалу. Збираючи його речі на евакуацію, я побачив документи та фото. 27 років. Милий хлопець з красивою дівчиною, – додає Гармаш. Питання до росіян: навіщо тримати людей у ​​підвалі, без їжі та води, якщо ви ніяк не використовуєте їх? У такому стані вони марні, ні для роботи ні для чого іншого. Але їх можна було обміняти на своїх. Врятувати життя своїм. Адже ваші матері теж чекають на синів… У чому сенс? Це якийсь дикий експеримент? Просто груповий садизм? ‘Розумом Росію не зрозуміти…’ – резюмує журналіст

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