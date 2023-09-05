Чи готуються окупанти до зими на Півдні – розповіла Наталя Гуменюк

Чи готуються окупанти до зими на Півдні, розповіла керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, який транслював канал “Рада”, передає НСН.

За словами Гуменюк, на південному напрямку українські сили оборони не фіксують підготовки військ окупантів до зимового періоду.

Ми не спостерігаємо потужної підготовки до зими. Можливо через те, що у них ускладнена логістика. Вони ледь-ледь встигають забезпечувати свої сьогоднішні потреби у боєприпасах, засобах захисту, підтягувати якісь нові одиниці техніки замість пошкоджених або знищених. Тому такого масового заведення, наприклад, речей на зимування ми поки що не спостерігаємо, – сказала Гуменюк

Вона припустила те, що росіяни вивчають обстановку та хочуть зрозуміти, на який саме рубіж необхідно постачання саме зимового устаткування, оскільки поки самі не знають, де залишаться до того часу.

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