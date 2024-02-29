Окремим військовим безпідставно виплатили 186,6 млн грн – Міноборони

Окремим військовим безпідставно виплатили на загальну суму 186,6 млн грн – про таке заявляє 29 лютого Міноборони, передає НСН.

Аудитори Міністерства оборони України встановили, що окремим військовослужбовцям безпідставно виплачували додаткову грошову винагороду.

Фактично низка військовослужбовців перебували у пунктах постійної дислокації та виконували функціональні обов’язки, не пов’язані з веденням бойових дій, але отримували бойові доплати.

Ідеться про факти виявлення відповідних наказів у військових частинах на Київщині, Житомирщині, Хмельниччині та Полтавщині.

Усього таких порушень встановлено на загальну суму 186,6 мільйона гривень.

За рішеннями Міністра оборони України, усі матеріали аудитів передано до правоохоронних органів для встановлення ступеня вини посадових осіб та відшкодування завданих державі збитків.

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