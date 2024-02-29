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Окремим військовим безпідставно виплатили 186,6 млн грн – Міноборони

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Окремим військовим безпідставно виплатили 186,6 млн грн – Міноборони

Окремим військовим безпідставно виплатили на загальну суму 186,6 млн грн – про таке заявляє 29 лютого Міноборони, передає НСН.

Аудитори Міністерства оборони України встановили, що окремим військовослужбовцям безпідставно виплачували додаткову грошову винагороду.

Фактично низка військовослужбовців перебували у пунктах постійної дислокації та виконували функціональні обов’язки, не пов’язані з веденням бойових дій, але отримували бойові доплати.

Ідеться про факти виявлення відповідних наказів у військових частинах на Київщині, Житомирщині, Хмельниччині та Полтавщині.

Усього таких порушень встановлено на загальну суму 186,6 мільйона гривень.

Окремим військовим безпідставно виплатили 186,6 млн грн – Міноборони

За рішеннями Міністра оборони України, усі матеріали аудитів передано до правоохоронних органів для встановлення ступеня вини посадових осіб та відшкодування завданих державі збитків.

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