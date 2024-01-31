Грошова допомога військовим у Вінниці: хто може отримати

Певні регіони України надалі надають військовослужбовцям окремі грошові винагороди. Бійці, що мешкають у Вінниці, можуть отримати доплату у розмірі 30 тисяч гривень. Про це пише видання “20 хвилин”, передає НСН.
Грошова допомога військовим у Вінниці
На таку суму розраховують 8 категорій осіб. Її отримають незалежно від того, чи перебувають бійці у районах проведення бойових дій.
Отже, згідно із наказом “Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам”, сума у 30 тисяч гривень може бути надана військовослужбовцям, які виконують бойові (спеціальні) завдання згідно з бойовими наказами (розпорядженнями) (пропорційно часу виконання бойових (спеціальних) завдань протягом місяця):
- у складі робочої групи або одиночним порядком, визначені Головнокомандувачем або начальником Генерального штабу Збройних Сил України, у межах областей України, на територіях яких ведуться воєнні (бойові) дії;
- із всебічного забезпечення діючих угруповань військ (сил) сил оборони держави безпосередньо в районах ведення воєнних (бойових) дій;
- з інтенсивної підготовки для ведення воєнних (бойових) дій у складі військових частин (підрозділів), включених до складу резерву Головнокомандувача Збройних Сил України сил оборони держави;
- з управління підпорядкованими силами та засобами відповідно до завдань, які покладаються на Адміністрацію Державної спеціальної служби транспорту, у складі розгорнутих пунктів управління Державної спеціальної служби транспорту;
- з управління угрупованнями військ (сил) у складі розгорнутих пунктів управління Генерального штабу ЗСУ;
- з протиповітряного прикриття та наземної оборони об’єктів критичної інфраструктури (у тому числі об’єктів транспортної інфраструктури ― військовими частинами та підрозділами Державної спеціальної служби транспорту).
- з розмінування (виявлення, знешкодження та знищення) вибухонебезпечних предметів поза районами ведення бойових дій;
- у складі діючих угруповань військ (сил) сил оборони держави згідно з переліком завдань, затвердженим Міністром оборони України;
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