Грошова допомога військовим у Вінниці: хто може отримати

Певні регіони України надалі надають військовослужбовцям окремі грошові винагороди. Бійці, що мешкають у Вінниці, можуть отримати доплату у розмірі 30 тисяч гривень. Про це пише видання “20 хвилин”, передає НСН.

Грошова допомога військовим у Вінниці

На таку суму розраховують 8 категорій осіб. Її отримають незалежно від того, чи перебувають бійці у районах проведення бойових дій.

Отже, згідно із наказом “Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам”, сума у 30 тисяч гривень може бути надана військовослужбовцям, які виконують бойові (спеціальні) завдання згідно з бойовими наказами (розпорядженнями) (пропорційно часу виконання бойових (спеціальних) завдань протягом місяця):

у складі робочої групи або одиночним порядком, визначені Головнокомандувачем або начальником Генерального штабу Збройних Сил України, у межах областей України, на територіях яких ведуться воєнні (бойові) дії;

із всебічного забезпечення діючих угруповань військ (сил) сил оборони держави безпосередньо в районах ведення воєнних (бойових) дій;

з інтенсивної підготовки для ведення воєнних (бойових) дій у складі військових частин (підрозділів), включених до складу резерву Головнокомандувача Збройних Сил України сил оборони держави;

з управління підпорядкованими силами та засобами відповідно до завдань, які покладаються на Адміністрацію Державної спеціальної служби транспорту, у складі розгорнутих пунктів управління Державної спеціальної служби транспорту;

з управління угрупованнями військ (сил) у складі розгорнутих пунктів управління Генерального штабу ЗСУ;

з протиповітряного прикриття та наземної оборони об’єктів критичної інфраструктури (у тому числі об’єктів транспортної інфраструктури ― військовими частинами та підрозділами Державної спеціальної служби транспорту).

з розмінування (виявлення, знешкодження та знищення) вибухонебезпечних предметів поза районами ведення бойових дій;

у складі діючих угруповань військ (сил) сил оборони держави згідно з переліком завдань, затвердженим Міністром оборони України;

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