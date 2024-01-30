Родини військовослужбовців в Україні можуть отримувати певні виплати, зокрема ті, які будуть призначені у випадку захоплення у полон або зникнення безвісти бійця. Передає НСН.

Грошова допомога сім’ї військовополоненого: які виплати може отримати родина

Відповідно до закону “Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення сім’ям військовослужбовців, захоплених у полон або заручниками, а також інтернованих у нейтральних державах або безвісно відсутніх”, члени родини військового отримують виплати в його відсутність. Розмір цих виплат залежить від суми грошового забезпечення бійця під час його службового обов’язку.

Хто може отримати грошову допомогу

Грошова допомога за безвісти зниклих та полонених військових призначена для таких членів їхніх сімей:

дружині / чоловіку;

повнолітнім дітям, які проживають з військовим / військовою (у разі відсутності дружини / чоловіка);

опікунам, піклувальникам чи усиновлювачам неповнолітніх дітей (інвалідів із дитинства, незалежно від їхнього віку);

особам, які перебувають на утриманні (члени сім’ї, які повністю залежні від військового / військової);

батьки (у разі відсутності дружини / чоловіка та дітей).

Важливо відзначити, що у випадку, коли одна особа відмовляється від отримання грошового забезпечення, її частина коштів буде рівномірно розподілена між іншими членами родини.

Як подати заяву, необхідні документи та кількість часу на розгляд

Родині бійця необхідно написати заяву на ім’я командира (начальника, керівника) військової частини (установи, організації).

До заяви треба докласти такі офіційні папірці:

копії сторінок паспорта повнолітніх членів сім’ї з даними про прізвище, ім’я та по батькові й реєстрацію місця проживання (перебування); довідка про реєстрацію місця проживання (перебування) членів сім’ї (у разі відсутності такої інформації в паспорті); копія свідоцтва про шлюб (у разі наявності); копії свідоцтв про народження дітей (у разі наявності); копія документа, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це органу контролю і мають відмітку в паспорті, – копія сторінки паспорта з такою відміткою).

Грошова виплата буде здійснюватись членам сім’ї, коли заява про його виплату надійшла до військової частини (установи, організації):

до дня звільнення військовослужбовців, захоплених у полон або заручниками, інтернованих у нейтральних державах;

протягом трьох років з дня набрання законної сили рішенням суду про визнання військовослужбовців безвісно відсутніми або оголошення померлими, але не пізніше ніж до дня набрання законної сили рішенням суду про скасування рішення про визнання їх безвісно відсутніми або оголошення померлими.

Для сімей бійців, що захоплені в полон, виплата нараховуватиметься до дня звільнення, а для тих, у кого військові безвісти відсутні — до дня визнання їх загиблими у судовому порядку або остаточного виключення зі списків особового складу військової частини.

Розмір грошової допомоги

За кожним бійцем в Україні мають зберігатись виплати, які вони отримували під час проходження служби: посадовий оклад, оклад за військовим званням, надбавку за вислугу років, інші щомісячні додаткові види грошового забезпечення постійного характеру та інші додаткові види фінансового забезпечення, з урахуванням зміни вислуги років та норм грошового забезпечення.

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