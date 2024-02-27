Місячне грошове забезпечення військових включає в себе не лише зарплату, але й різні надбавки та винагороди. Одна з таких виплат, у розмірі 50 тисяч гривень, буде проводитись за виконання різних бойових завдань.

Про це мовиться в наказі “Про затвердження Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам”. Передає НСН.

50 тисяч гривень військовим: хто отримає доплату у 2024 році

Виплата додаткової винагороди в розмірі 50 000 гривень здійснюється для військовослужбовців, які виконують бойові (спеціальні) завдання у складі:

органу військового управління;

штабу угруповання військ (сил);

штабу тактичної групи до пункту управління оперативно-стратегічного угруповання військ включно;

командування та штабу військової частини (зведеного підрозділу).

Які є умови для здійснення винагороди

залучення військовослужбовців до складу ОВУ, а військовослужбовців, які обіймають (тимчасово виконують) посади, визначені штатом у складі командування і штабу військової частини (зведеного підрозділу) — до оперативного (бойового) управління підпорядкованими підрозділами на командному пункті військової частини;

здійснення ОВУ (командним пунктом військової частини) оперативного (бойового) управління військовими частинами та підрозділами, що ведуть воєнні (бойові) дії на лінії бойового зіткнення на відстані виконання бойових (спеціальних) завдань військовою частиною (підрозділом, зокрема зведеним) першого ешелону або наступу (контрнаступу, контратаки) до батальйону включно;

виконання військовослужбовцями бойових (спеціальних) завдань у складі ОВУ (на командному пункті військової частини).

Виплата в розмірі 50 тисяч гривень буде нараховуватись за дні виконання завдань.

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