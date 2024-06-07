Офіційно: Єврокомісія схвалила початок переговорів про вступ України до ЄС

Єврокомісія підтримала початок переговорів про вступ України до ЄС. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Передають Новини України – НСН.

Єврокомісія надала позитивну оцінку євроінтеграційного прогресу України та підтримала початок переговорів про вступ до ЄС.

За словами Шмигаля, в озвученому висновку Єврокомісії йдеться про те, що Україна продовжує системні зусилля щодо приєднання до ЄС та виконала всі 4 додаткові кроки-реформи.

Тепер Україна очікує наступний крок від партнерів — початок переговорів про членство в Євросоюзі вже цього місяця.

«Український народ щодня виборює право бути в колі європейської родини у війні проти російського агресора», — написав Шмигаль

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