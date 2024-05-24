Новий тариф на електроенергію ухвалять до кінця травня, він буде диференційований – Галущенко

Новий тариф на електроенергію ухвалять до кінця травня. Швидше за все, він буде диференційований. Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Найімовірнішим сценарієм під час встановлення нових тарифів на електроенергію стане використання диференційованого підходу до споживачів залежно від обсягів використовуваної електроенергії. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко під час “години запитань до уряду” у Верховній Раді, передають Новини України – НСН з посиланням на LIGA.net.

Ми наразі розглядаємо диференційований підхід. Я не думаю, що буде просто один тариф змінено на інший – буде диференціація залежно від обсягів споживання електроенергії, – зазначив Галущенко

Новий тариф на електроенергію ухвалять до кінця травня

Наразі уряд здійснює розрахунки додаткових надходжень коштів від підвищення тарифів до бюджету, а також для фінансового збалансування енергоринку. Остаточне рішення ухвалять вже до кінця травня.

Він пояснив, що сьогоднішній рівень тарифів на електроенергію для населення не покриває собівартості її виробництва, зокрема компаніями “Енергоатом” та “Укргідроенерго”, які виплачують різницю між ринковою ціною кіловат-години й тарифами для населення в межах виконання спеціальних зобов’язань із забезпечення доступності е/е для побутових споживачів (ПСО).

Розрахунки є, ми їх верифікуємо з погляду того, які додаткові надходження отримає державний бюджет із погляду відповідної сплати дивідендів цими двома компаніями та з погляду збалансування всього енергоринку, – доповнив очільник Міненерго

Зазначається, що у 2023 році шляхом підняття тарифу з 1,44-1,68 грн/кВт-год до 2,64 грн/кВт-год держава змогла додати 3 ГВт потужності в енергосистему.

Ще новини України: Відключення електроенергії влітку – кого відключатимуть в першу чергу і чому хочуть підвищити тарифи на світло