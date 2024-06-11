Ніякої співпраці! – Кіберполіція попереджає про російський фейк

Кіберполіція попереджає, що під час війни багато повідомлень з елементом російської (ІПсО). Вони спрямовані на дестабілізацію ситуації в країні та створення напруженості серед громадян. Про одне з таких читайте у матеріалі Новини України – НСН .

Останніми днями мережею поширюється інформація, що нібито «військова поліція» пропонує українським громадянам винагороду за співпрацю у виявленні ухилянтів. Ці повідомлення надходять від імені нібито Національної поліції України.

Наголошуємо, що ця інформація не відповідає дійсності. Національна поліція України жодних подібних оповіщень не робила. Також нагадуємо, що в Україні не існує «військової поліції», – повідомляють у Кіберполіції

Такі повідомлення є елементом російської інформаційно-психологічної операції (ІПсО) і спрямовані на дестабілізацію ситуації в країні та створення напруженості серед громадян.

“Закликаємо не телефонувати за номерами, вказаними в цих повідомленнях, і не переходити за посиланнями від невідомих джерел. При цьому, для надання ваги своїм ІПСО ворог може використовувати реальні номери телефонів органів державної влади”, попереджають у поліції.

Тому, кіберполіція нагадує про важливість перевірки достовірності фактів, інформації та тверджень, які поширюються різними каналами комунікації ПОСИЛАННЯ.

Також рекомендуємо отримувати інформацію з офіційних джерел ПОСИЛАННЯ.

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