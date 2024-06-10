Чи мають право примусово доправляти військовозобов’язаних до ТЦК

Нещодавно депутат від «Слуги народу» Федір Веніславський заявив, що поліція має право примусово доправляти військовозобов’язаних до ТЦК, які перебувають у розшуку, в порядку адміністративного затримання. Але, чи так це насправді, читайте в матеріалі “ Новини України – НСН “.

“Доправляти примусово до ТЦК та СП або на ВЛК можуть лише громадян, які перебувають в розшуку. В розшук їх оголошує Національна поліції на підставі того, що вони ігнорують повістки чи вимоги ТЦК та СП з’явитись. І примусово доправляти людей до ТЦК та СП, знову ж таки, можуть лише працівники поліції. Тобто працівники ТЦК та СП не мають права діяти примусово без працівників поліції. Якщо вони діють разом з працівниками поліції, то це, в принципі, в рамках закону”, – сказав Веніславський

Чи мають насправді право примусово доправляти військовозобов’язаних до ТЦК

Законодавство України не містить чіткого визначення, що ухилянт – це громадянин, який зробив чи не зробив певні дії….

Суб’єктом злочину, передбаченого статтею 336 КК України – є громадянин України, який придатний за віком і станом здоров’я до несення військової служби за відсутності відстрочки чи рішення про непридатність особи до несення військової служби, а так само офіцер запасу. Враховуючи формулювання за станом здоров’я, – це громадянин, який пройшов ВЛК.

На практиці відбувається трохи по-іншому: працівники поліції зупиняють чоловіків і повідомляють їм про те, що вони знаходяться в базі розшуку «ухилянтів» АРМОР (це інтегрована інформаційно-пошукова система МВС України, назва розшифровується як «Автоматизоване робоче місце оперативного робітника») буцімто у зв’язку зі скоєнням ними адміністративного порушення правил військового обліку. Хоча насправді жодних порушень людина ще не вчиняла.

Для внесення в базу АРМОР мають відбутися певні події

Спочатку мають вручити повістку із дотриманням вимог законодавства, тобто не виписану від руки, а вручену особисто в руки під підпис громадянина, якому потрібно з’явитися до ТЦК. У разі ігнорування даної повістки працівники ТЦК можуть скласти адміністративний протокол на громадянина, який не з’явився до ТЦК. Але тут слід врахувати факт, що як будь-який протокол про адміністративне правопорушення можна оскаржити до суду, так відповідно і даний протокол має бути предметом судового розгляду. Кожен громадянин України наділений правом звернення до суду за захистом своїх порушених прав. Отже, лише по суті після судового розгляду можна робити висновки чи визнаному винним сплачувати штраф чи з’ясується, що вини громадянина то і не доведена.

Відповідно у разі визнання вини за адміністративним правопорушенням ТЦК може звертатися до правоохоронних органів щодо доставлення громадянина до ТЦК.

Тому спочатку треба дізнатися чи є Ви у розшуку. Для цього перейдіть у базу Міністерства внутрішніх справ України, та введіть відповідні дані для перевірки: https://wanted.mvs.gov.ua/searchperson/

Додатково, відвідайте сайт Інтерполу: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/Red-Notices/View-Red-Notices

РОЗШУК У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ НЕМОЖЛИВИЙ

Запам’ятайте, розшуку у справах про адміністративні правопорушення не передбачено.

Це зокрема випливає із численних випадків судової практики.

ВИСНОВОК

Вас ніхто не має права затримувати чи доставляти у будь-які органи державної влади чи інші органи (зокрема з підстав вигаданого фейкового розшуку, якого не існує), якщо Ви не є підозрюваним або обвинуваченим у кримінальній справі. Зокрема про це пише Адвокат Віктор Кістяник.

Навіть, якщо Ви є підозрюваним чи обвинуваченим у кримінальній справі, то для розшуку необхідна ухвала суду, а також такі документи як: копія врученої повістки з підписом громадянина України, копія протоколу про адміністративне правопорушення з підписом громадянина відносно кого він складений, рішення суду за результатами розгляду даного адмін протоколу, якщо протокол оскаржувався до суду, звернення представника ТЦК до нацполіції з проханням доставити громадянина до ТЦК, направлення дізнавачем повісток про виклик, рапорт про відсутність громадянина за місцем проживання, документи, що підтверджують відсутність чи переховування громадянина, можливо підтвердження перетинання державного кордону України.

Отже, як ми бачимо представникам ТЦК та представникам поліції необхідно докласти значних зусиль, щоб оголосити громадянина України в розшук.

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