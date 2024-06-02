Коли і чому так може бути військовозобов’язаний у розшуку в «Оберіг», розповіли у Міноборони України.

Міністерство оборони України роз’яснило, коли військовозобов’язані громадяни отримують статус «у розшуку» в реєстрі «Оберіг». Відповідну інформацію МОУ надало виданню Українська правда, передають Новини України – НСН.

У відомстві зазначають, що статус «у розшуку» мають військовозобов’язані, що порушили правила військового обліку.

Військовозобов’язаний у розшуку в «Оберіг»: коли і чому так може бути

Серед прикладів порушення правил наводяться такі ситуації:

громадянин не став на військовий облік після досягнення ним відповідного віку;

громадянка, яка здобула медичну чи фармацевтичну освіту, не стала на військовий облік;

громадяни, що були зняті з військового обліку, але не стали назад на військовий облік у зазначений термін;

громадяни, що були виключені з військового обліку, але після 18 травня зобов’язані стати на військовий облік і не зробили цього;

громадянин, що перебуває на військовому обліку, не проживає за зареєстрованим місцем проживання та не повідомив про це ТЦК;

громадянин, що отримав повістку, не з’явився до ТЦК у зазначену дату та час без поважних на те причин;

громадянин, що отримав направлення на ВЛК, не пройшов комісію або після проходження комісії не з’явився повторно до ТЦК;

громадянин, після оновлення даних і проходження ВЛК, отримав повістку про призов на військову службу під час мобілізації та не з’явився до ТЦК у зазначену дату та час без поважних на те причин.

В МОУ також додали, що крім зазначених підстав, не виключається і людський фактор, коли під час заповнення даних оператором реєстру “Оберіг” була допущена помилка або не внесені деякі дані. Для виправлення цієї ситуації військовозобов’язаний має з’явитись до ТЦК та СП.

Раніше заступниця міністра оборони повідомляла, що 710 тисяч громадян, у яких був статус в Резерв+ в «розшуку», зняті з розшуку завдяки Резерв+.

При цьому, як раніше пояснював заступник начальника мобілізаційного відділу ТЦК Солом’янського району Києва, підполковник Павло Литвин статус в мобільному додатку Резерв+ «у розшуку» не дорівнює кримінальному переслідуванню.

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