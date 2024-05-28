У військовозобов’язаних залишилося 50 днів для оновлення даних. Що означають статуси у Резерв+ і які ще функції можуть з’явитися в додатку.

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на РБК-Україна.

Щоб уточнити дані через “Резерв+” треба:

встановити додаток

авторизуватися за допомогою системи BankID

підтвердити номер телефону, e-mail та фактичну адресу

створити пароль або налаштувати вхід за біометричними даними

Після оновлення даних з’явиться інформація з реєстру “Оберіг” і статус військовозобов’язаного. Якщо все в нормі, особа стоїть на обліку та її дані успішно оновлено, це означає, що вимоги закону виконані.

Якщо дані військовозобов’язангого з реєстру “Оберіг” помилкові, треба звернутися до свого ТЦК.

Хто може не встановлювати додаток “Резерв+”

Даний за стосунок створено для військовозобов’язаних, призовників та резервістів. Тобто, для чоловіків віком від 18 до 60 років та військовозобов’язаних жінок.

Додаток можуть не встановлювати:

чоловіки молодше 18 років

чоловіки старше 60 років

військовослужбовці

жінки, які не стоять на військовому обліку

громадяни, виключені з військового обліку

Наголошується що оновлення даних через “Резерв+” добровільне.

Оновлення даних – що означають статуси у Резерв+ та чи продовжать терміни

Що означають статуси у Резерв+

Після уточнення даних через застосунок відобразиться статус військовозобов’язаного. Що він означає?

“На обліку” – означає, що військовозобов’язаний стоїть на військовому обліку в ТЦК, і додаткова інформація не потрібна.

“Уточнюється” – введена інформація на опрацюванні у спеціалістів ТЦК. Йде перевірка даних.

“Підлягає призову” – це означає, що особу можуть мобілізувати. Тобто військовозобов’язаний може дочекатися повістки в ТЦК або подати документи на відстрочку.

“Тимчасово непридатний” – статус надається тим, кого ВЛК визнала тимчасово непридатним до служби за станом здоров’я.

“В розшуку” – мова не про кримінальний розшук. Можливо, ТЦК багато років не отримував даних про військовозобов’язаного. Статус присвоюється за порушення правил обліку. Також цей статус може бути надано помилково. Але якщо помилки немає, то за першої перевірки документів військовозобов’язаного можуть затримати для доставки до ТЦК.

“Знято” – статус означає, що особа знята з військового обліку або перебуває на спеціальному обліку.

“Виключено” – оОсоба виключена з обліку через вік або стан здоров’я. Також виключаються з обліку засуджені за тяжкі злочини. Крім того, з військового обліку виключають чинних військових, які після того, як йдуть на службу, перестають бути військовозобов’язаними.

Що робити, якщо надано статус “У розшуку”

Часто статус може бути надано помилково. У такому випадку рекомендується звернутися до служби технічної підтримки.

Як пояснюють у Міноборони, такі помилки спричинені людським фактором. Але оскільки статус “У розшуку” надається за порушення правил військового обліку, варто особисто звернутися до ТЦК.

Коли з’явиться QR-код у застосунку “Резерв+”

Наразі дані у додатку “Резерв+” мають інформативний характер. Їх можна уточнити і виправити при виявленні помилки.

Однак з 18 червня у застосунку буде генеруватися QR-код, який зчитуватимуть під час перевірки.

“За допомогою QR-коду посадові особи з ТЦК та Національної поліції зможуть перевірити інформацію з реєстру. Код дозволить надати виписці з “Оберега” таку ж юридичну силу, як і військовому документу. Тобто приписному свідоцтву чи військовому квитку”, – зазначила заступник міністра оборони Катерина Чорногоренко.

Які ще функції з’являться в “Резерв+”

Тестовий режим завершиться у червні і вже влітку у додатку з’явиться електронний військовий квиток – аналог паперового облікового документа зі штрих-кодом. Такий електронний військовий квиток можна буде пред’являти під час перевірки документів представниками ТЦК, поліції та прикордонної служби.

Також планують додати функцію електронних напрявлень на військово-лікарську комісію. Тобто направлення на медогляд відправлятимуть в “Резерв+” із зазначенням дати, часу та місця.

Окрім того, очікується, що у “Резерв+” з’явиться функція онлайн-рекрутингу. З її допомогою можна буде переглядати актуальні вакансії в ЗСУ та подати заявку.

Чи продовжать терміни оновлення даних

Сьогодні стало відомо, що група народних депутатів готує проект закону, яким пропонується збільшити терміни оновлення даних. Наразі його немає на сайті Верховної ради, оскільки він ще проходить оформлення.

Зокрема, пропонується збільшити терміни з 60 до 150 днів (з 18 травня після набуття чинності новим законом про мобілізацію). Причина – нардепи вважають, що всі не встигнуть оновити дані до 16 липня, у зв’язку з чим багатьом загрожує штраф від 17 000 гривень.

Ініціатори законопроекту вважають, що ТЦК не впорається з напливом громадян. Бо якщо після оновлення даних з’являється статус “У розшуку”, все одно треба особисто з’явитися до військкомату.

Співрозмовники РБК-Україна у Міністерстві оборони називають цей законопроект ініціативою окремих депутатів, яку не коментуватимуть. На даний момент нічого не змінюється, і військовозобов’язані мають ще 50 днів на уточнення даних.

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