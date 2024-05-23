У Держприкордонслужбі розповіли, чи перевіряють додаток Резерв+ на кордоні і які дані враховують прикордонники

При перетині кордону працівники ДПСУ орієнтуються на дані військового квитка. Але додаток Резерв+ може знадобитися у разі перевірки справжності військово-облікового документа.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, повідомляють Новини України – НСН.

“Ви правильно зазначили, це (Резерв+, – ред) виключно для оновлення своїх даних і виключно для громадян, бо на кордоні співробітники ДПСУ не беруть до уваги цей додаток”, – сказав він.

За словами Демченка, працівники Держприкордонслужби перевіряють виключно паперовий військово-обліковий документ з відповідними відмітками. Це стосується тих осіб, у кого ДПСУ додатково почала перевіряти наявність цього документу.

Мобілізація вУкраїні – у ДПСУ відповіли, чи перевіряють додаток Резерв+ на кордоні

“Зазначу, що ще з березня місяця між Держприкордонслужбою і Міністерством оборони налагоджена інформаційна взаємодія між базами даних. Це фактично базою Держприкордонслужби і системою “Оберіг” і за необхідності прикордонники можуть її використати, як додатковий інструмент, щоб перевірити, чи не використовує людина підроблений документ, перевіривши інформацію про цю особу саме в системі “Оберіг”,– пояснив Демченко.

Мобільний додаток Резерв+

18 травня Міноборони запустило мобільний застосунок «Резерв+», через який військовозобов’язані, призовники та резервісти зможуть оновити свої дані онлайн.

Так, всі чоловіки віком 18-60 років повинні оновити свої облікові дані. Зробити це треба до 16 липня включно.

Застосунок «Резерв+» доступний для завантаження на смартфонах через App Store та Google Play Market.

Через «Резерв+» можна оперативно оновити дані та доступ до інформації у реєстрі «Оберіг». Після оновлення даних у застосунку можна буде побачити інформацію з реєстру щодо себе.

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