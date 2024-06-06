Ніякого ШІ! Рада попередньо підтримала законопроєкт про плагіат

Верховна Рада України попередньо підтримала законопроєкт про плагіат.
6 червня Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроект 10392 про академічну доброчесність. Він передбачає відповідальність за написання наукових робіт за допомогою штучного інтелекту та плагіат у науковій діяльності.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передають Новини України – НСН.
Документ підтримали 304 парламентарі.
Законопроєкт про плагіат: що він передбачає
Норми законопроєкту поширюються на студентів, аспірантів, викладачів, науковців тощо.
Зокрема, визначено, що особа не може вважатися автором академічного твору, якщо він згенерований за запитом особи комп’ютерною програмою в автоматичному режимі — тобто штучним інтелектом. Якщо ж у роботі присутні створені таким чином фрагменти, вони повинні бути відповідно позначені.
За порушення академічної доброчесності передбачені різні види покарань — від доган, попереджень та відвідування спеціальних лекцій до відрахування з вищого навчального закладу чи позбавлення наукового ступеня та вченого звання.
Нагадаємо, раніше: Рада ухвалила закон про англійську мову в Україні: що це означає