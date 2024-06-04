Не тільки 17-річні юнаки: хто з чоловіків має повернутися з-за кордону і з’явитися до ТЦК

Хто з чоловіків має повернутися з-за кордону і з’явитися до ТЦК особисто, аби стати на облік або оновити дані, розповіли у Міноборони.

Це мають зробити не тільки 17-річні юнаки, передають Новини України – НСН.

18 травня 2024 року набув чинності закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку. Згідно з нововведенням, всі військовозобовʼязані, призовники та резервісти повинні оновити свої військово-облікові дані впродовж 60 днів, інакше – вони вважатимуться ухилянтами та будуть притягнуті довідповідальності. Це стосується і 17-річних юнаків.

Про це розповів речник Міністерства оборони України Дмитро Лазутків в етері національного телемарафону “Єдині новини”.

Хто з чоловіків має повернутися з-за кордону і з’явитися до ТЦК

За словами Дмитра Лазутківа, повернутися з-за кордону та зʼявитися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки можуть:

юнаки, яким виповнилося 17 років;

люди, які планують надалі повʼязувати своє життя з Україною;

чоловіки, які оновили дані в електронному кабінеті призовника, військовозобовʼязаного та резервіста “Резерв+” та отримати статус “у розшуку”.

Також, якщо людина порушила правила військового обліку. Наприклад, знявся з обліку в одному місті, а в іншому не став. Або не став взагалі – виїхав, коли йому ще не було 17 років, а ось зараз настав час. І так далі. Є низка причин, – наголосив Лазуткін

Лазутків також розповів, що свої дані вже оновили 1 371 000 громадян України, зокрема, за кордоном – 18 000.

Зазначимо, що вимога до 17-річних юнаків, які перебувають за кордоном і мають приїхати до України, аби стати на облік, викликала неабияке обурення серед матерів цих хлопців. Вони не розуміють, навіщо підліткам повертатися і чому не можна стати на облік онлайн. Адже подорож – це гроші і час.

Колаж: Канал-24

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