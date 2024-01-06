Великий наступ на Куп’янськ: в ЗСУ прокоментували прогнози західних аналітиків

В ЗСУ прокоментували заяви західних аналітиків, які прогнозують великий наступ на Куп’янськ російських військ вже з 15 січня. Тут назвали ситуацію «дещо інакшою», передає НСН з посиланням на РБК-Україна.

Військові Російської Федерації з жовтня намагаються штурмувати Куп’янський напрямок, однак марно. Про це сказав начальник служби зв’язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимира Фітьо в ефірі телемарафону.

Насправді ситуація там дещо інша. Противник на Куп’янському напрямку намагається штурмувати з жовтня. Якихось успіхів на цьому напрямку в російських окупантів немає. Там відбуваються щоденні штурми, – пояснив Фітьо

За словами начальника, однією з цілей РФ є Синківка. Вона проходить по всіх зведеннях і лише за минулу добу на цьому напрямку відбили 7 ворожих атак.

У порівнянні з попередніми даними активність дещо знизилася. Спостерігаємо за ворогом, але якихось успіхів на Куп’янському напрямку поблизу Синьківки немає, тож харків’яни можуть бути спокійними. Якихось скупчень військ ми не спостерігаємо, – додав він

Фітьо зауважив, що на даному напрямку противник вже понад 3 місяці успіхів не має.

Водночас начальник служби зв’язків з громадськістю повідомив, що Росія час від часу посилює деякі підрозділи, серед яких і штурмові.

Раніше вони робили ставку на піхоту, а останнім часом збільшили використання техніки. Минулого тижня штурм відбувався поблизу Синьківки і там ми знищили 2 танки, 3 БМП, відразу 30 росіян і десять було поранено, – розповів він

Проте Фітьо наголосив, що такі штурми останнім часом відбуваються постійно і техніку росіяни також активно залучають.

Через втрати вони перегруповуються і ми за ними спостерігаємо, – додав він.

Яка ситуація на Куп’янському напрямку

В кінці грудня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський розповів, що війська РФ продовжують інтенсивні наступальні дії на Куп’янському напрямку та перегруповуються на Лиманському.

У ЗСУ не виключають, що путінська армія хоче захопити Куп’янськ, зокрема вийти на нього з півночі та сходу, щоб використовувати як плацдарм для подальшого наступу.

Як писали аналітики Інституту вивчення війни (ISW), найближчими тижнями ворог може активізувати свої зусилля із захоплення Куп’янська.

Однак пізніше голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що на Куп’янському напрямку наступальні дії російських терористів уповільнились, в той час, коли українські військові завдають втрат ворогу.

Нагадаємо: Чи здатна росія піти в наступ на Харків та Одесу – експерт оцінив ситуацію