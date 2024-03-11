Окупанти збільшили інтенсивність застосування хімічної зброї на Запорізькому напрямку. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Сил оборони Таврійського напрямку Андрій Лиховій, передає НСН.

За словами Лиховія, лише за минулий тиждень окупанти 60 разів скидали такі боєприпаси на українських військових. Дуже висока активність застосування хімічної зброї зафіксована саме на Запорізькому напрямку.

На цій ділянці фронту окупанти використовують безпілотні літальні апарати для скидання боєприпасів з отруйними речовинами. Переважно, це хлорпікрин або інші подібні речовини.

Це свідчення того, що коли ворог не може домогтися виконання своїх завдань у звичайний спосіб, вони вдаються до якоїсь зброї останньої надії — це хімічні отруйні речовини, — зазначив речник

Він додав, що українські військові змушені використовувати засоби індивідуального захисту та боротися з безпілотниками окупантів.

Ще новини України: На Запоріжжі зростає інтенсивність боїв і збільшується кількість полонених – Тарнавський