На Запоріжжі зростає інтенсивність боїв і збільшується кількість полонених – Тарнавський

На Запоріжжі зростає інтенсивність боїв. Саме з цим пов’язано те, що збільшується кількість полонених, яких вдається захопити українським воїнам. Про це повідомив командувач ОСУВ “Таврія” Олександр Тарнавський, передає НСН.

Зі зростанням інтенсивності бойових зіткнень в операційній зоні ОСУВ “Таврія” збільшується й кількість російських полонених, – написав Тарнавський у своєму Телеграмі

За його словами, протягом останнього тижнянаші воїни взяли в полон майже два з половиною десятка окупантів. Половину з них – за минулу добу, насамперед на Запорізькому напрямку.

Загальні втрати противника минулої доби становили 449 осіб та 27 одиниць військової техніки, не враховуючи БпЛА. Зокрема, це 5 танків, 18 бойових бронемашин, 2 артсистеми, 1 автомобіль та 1 одиниця спеціальної техніки. Також було нейтралізовано (посаджено) 122 дрони різних типів.

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