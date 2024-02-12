100 бойових зіткнень: що відбувається на фронті 12 лютого

Повномасштабна війна в Україні триває вже сімсот дев’ятнадцяту добу. Про ситуацію на фронті 12 лютого, успіхи ЗСУ, втрати окупантів і нічну повітряну атаку НСН повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

Нічна повітряна атака сьогодні

У ніч на 12 лютого 2024 року противник атакував 17-ма ударними БпЛА типу “Shahed-136/131” з району Приморсько-Ахтарськ – рф., керованою авіаційною ракетою Х-59 (ТОТ Запорізької обл.) та зенітними керованими ракетами С-300 (із Бєлгородської обл.)

До відбиття повітряного нападу залучено підрозділи мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України.

В результаті бойової роботи знищено 14 «шахедів» та одну керовану авіаційну ракету Х-59 у межах Хмельницької, Вінницької, Кіровоградської, Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

Загальна ситуація на фронті 12 лютого

Російська федерація продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об’єктах нашої держави.

Протягом минулої доби відбулося 100 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 110 авіаційних ударів, здійснив 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів російських окупантів зазнали: Кліщіївка, Степове, Авдіївка, Сєверне, Антонівка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Рівнопіль Донецької області; Роботине, Новодарівка, Мала Токмачка Запорізької області; Качкарівка, Монастирське, Кринки Херсонської області.

Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися понад 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на окремих напрямках

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські воїни відбили 2 атаки ворога біля Іванівки та Табаївки Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 3 атаки окупантів в районі Білогорівки Луганської області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони України відбили 19 атак противника поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Сили оборони України протягом минулої доби відбили 23 атаки ворога в районі Авдіївки та ще 18 атак південніше Тоненького та поблизу Первомайського, Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбили 32 атаки.

На Новопавлівському напрямку українські воїни відбили атаку ворога північніше Приютного Запорізької області.

На Запорізькому напрямку Силами оборони відбили атаку противника в районі Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Одеса” на Херсонському напрямку попри значні втрати, російські окупанти не полишають спроб вибити україські підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив тут безуспішний штурм позицій українських військ.

Успіхи ЗСУ

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ завдали ударів по 2 районах зосередження особового складу, 2 пунктах управління, 1 артилерійському засобу, 2 складах боєприпасів противника.

Орієнтовні втрати ворога минулої доби загалом склали: 790 російських окупантів, 10 танків, 21 бойова броньована машина, 6 артилерійських систем, 45 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 1 крилата ракета, 7 автомобілів та 1 одиниця спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.02.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 395990 (+790) осіб,

танків ‒ 6416 (+10) од,

бойових броньованих машин ‒ 11977 (+21) од,

артилерійських систем – 9481 (+6) од,

РСЗВ – 981 (+0) од,

засоби ППО ‒ 666 (+0) од,

літаків– 332 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7302 (+45),

крилаті ракети ‒ 1882 (+1),

кораблі /катери ‒ 24 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 12599 (+7) од,

спеціальна техніка ‒ 1514 (+1)

Дані уточнюються.

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